Miền Bắc hứng không khí lạnh, miền Nam mưa dông về chiều tối

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021 06:51 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ nay (2/4) đến 3/4, thời tiết các tỉnh miền Bắc chia làm 2 hình thái. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C; phía Đông Bắc Bộ thì trời âm u, nhiều mây hơn, trưa chiều có lúc hửng nắng. Từ chiều và đêm vẫn có khả năng xảy ra mưa dông, lốc, sét và mưa đá.

Khoảng đêm 3 rạng sáng 4/4, một đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ có mưa từ đêm 3 và rạng sáng 4/4, sau mưa giảm dần, trời mát mẻ; phía Đông Bắc Bộ từ ngày 4-5/4 sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ hôm nay (2/4), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Từ ngày 3/4, nắng nóng giảm nhiệt, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng nóng vài nơi. Từ 3/4, ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông rải rác, đề phòng xuất hiện mưa đá, lốc, sét.

