Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc chìm trong giá rét, miền Nam se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trời không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Kiểu thời tiết trên sẽ tiếp tục duy trì nhiều ngày tời ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa hôm nay có mưa rào rải rác. Những ngày tới, mưa sẽ giảm dần, trời nhiều mây. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét phổ biến 16-18 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-chim-trong-gia-ret-mien-nam-se-lanh-1425111.ngn