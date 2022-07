Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc sắp mưa to do ảnh hưởng của bão số 1

Thứ Sáu, ngày 01/07/2022 08:31 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (1/7) đến ngày 2/7, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết mát mẻ, ban ngày có lúc hửng nắng, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 2/7 đến ngày 3/7 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa dông tại miền Bắc sẽ diễn biến phức tạp; riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tại miền Trung, phía Bắc Trung Bộ thời tiết mát mẻ, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh phía Nam miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có mưa nắng đan xen, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to gây ngập úng ở vùng trũng thấp.

