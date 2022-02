Không khí lạnh tăng cường, rét hại ở miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

Một đợt không khí lạnh vừa được tăng cường xuống miền Bắc khiến rét hại tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

Băng giá xuất hiện nhiều nơi trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông ở miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 18-19/2, một đợt không khí lạnh rất mạnh đã tràn xuống nước ta khiến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Nhiều khu vực vùng núi phía Bắc nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng xóa như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang)…

Từ đêm 22 đến rạng sáng nay (23/2), một đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại các trạm quan trắc khí tượng bề mặt đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng dưới 11 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ dưới 13 độ C.

Đặc biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã ghi nhận nhiệt độ xuống -1.4 độ C, Sapa (Lào Cai) 0.3 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 23/2 ghi nhận tại Hà Đông 10.4 độ C, Ba Vì 10.3 độ C, Hoài Đức 10.3 độ C, Láng 10.5 độ C...

Do không khí lạnh tăng cường đợt này có tính chất khô nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ c, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ này có khả năng kéo dài đến ngày 24/2. Sau đó, nhiệt độ sẽ nhích dần lên nhưng vẫn ở ngưỡng rét.

