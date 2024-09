Thiếu tướng Lê Ngọc Châu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Ông Lê Ngọc Châu, 52 tuổi, quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông có học vị tiến sĩ luật học chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Lê Ngọc Châu bắt đầu đảm nhận các chức danh lãnh đạo quản lý từ tháng 1-2010, khi là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ vị trí này, ông trưởng thành lên vị trí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tháng 3-2019, ông Lê Ngọc Châu được đưa về địa phương làm Giám đốc Công an Hải Phòng, nhưng chỉ sau 6 tháng, được điều động làm Giám đốc Công an Hải Dương. Sau thời gian hoạt động thực tiễn ở địa phương, từ tháng 3-2022, ông Lê Ngọc Châu được điều động trở về Bộ Công an, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho đến nay.