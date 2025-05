Lỗi dễ khiến tài xế mất tiền, mất điểm khi đi vào cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an khuyến cáo, trước khi đưa xe vào cao tốc, chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ đã dán thẻ thu phí không dừng (ETC) hay chưa, tài khoản ETC còn đủ tiền hay không? Trường hợp không đáp ứng các điều kiện này mà vẫn điều khiển xe vào cao tốc, người lái có thể bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Gần đây, hiện tượng ùn tắc tại các trạm thu phí đang có xu hướng gia tăng trong các kỳ nghỉ lễ hoặc dịp cao điểm du lịch. Một trong những nguyên nhân là do nhiều tài xế không dán thẻ thu phí không dừng hoặc để tài khoản ETC cạn tiền. Tình trạng này gây cản trở lưu thông, kéo dài thời gian chờ đợi và khiến nhiều phương tiện bị động.

Anh Ngô Xuân Sơn (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dịp 30/4 vừa qua, khi đưa gia đình vào Đà Nẵng bằng ô tô, anh đã phải chờ đợi khá lâu tại trạm thu phí Km 479+200 do một xe phía trước chưa dán thẻ ETC. Xe này không được hệ thống nhận diện nên không thể qua, trong khi các phương tiện phía sau dồn lại, không có lối lùi.

Cũng thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, anh Phạm Văn Việt (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, không ít lần chứng kiến các tài xế lúng túng khi thẻ lỗi hoặc tài khoản hết tiền. Thậm chí, có trường hợp chủ xe không hợp tác, cố tình đỗ tại khu vực kiểm soát thẻ để tranh cãi, buộc CSGT phải can thiệp.

Lỗi liên quan đến thẻ ETC và tài khoản thu phí hết tiền khiến nhiều tài xế bị phạt tiền, trừ điểm khi lưu thông trên cao tốc.

Đại diện đơn vị quản lý cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt thông tin, tại một số điểm thu phí, đặc biệt là những nơi chỉ có hai làn xe, việc xe không đủ điều kiện ETC đi vào làn thu phí tự động khiến xe sau phải dừng đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Các biện pháp kỹ thuật như gờ giảm tốc, biển cảnh báo, đèn phản quang… đang được bổ sung để giảm thiểu tình trạng này.

Dự kiến cuối năm 2025, khi hai dự án liền kề là Nghi Sơn – Diễn Châu và Bãi Vọt – Hàm Nghi bắt đầu thu phí, hai đảo thu phí trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt sẽ được tháo dỡ để tiến hành thu phí liên tuyến, tạo thuận lợi hơn cho phương tiện di chuyển.

Theo Cục CSGT, trong trường hợp xe đã dán thẻ ETC nhưng tài khoản không đủ tiền, chủ xe cần chủ động đưa xe vào làn hỗn hợp để xử lý. Ngoài ra, người tham gia giao thông còn dễ mắc các lỗi như chạy quá tốc độ khi vào trạm thu phí hoặc không giữ khoảng cách an toàn. Với lỗi tốc độ vượt từ 10 đến dưới 20 km/giờ, tài xế có thể bị phạt đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Trường hợp không giữ khoảng cách an toàn, để xảy ra va chạm hoặc vi phạm biển báo cự ly, mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.

Cục CSGT lưu ý, các quy định về thu phí không dừng đã được áp dụng đồng bộ trên các tuyến cao tốc. Việc tuân thủ không chỉ giúp phương tiện lưu thông thuận lợi mà còn góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển và các phương tiện xung quanh.