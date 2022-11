Thiếu tá CSGT bị người vi phạm tông chấn thương sọ não, gãy xương hàm

Ngày 21-11, thông tin từ TAND tỉnh Tiền Giang cho biết liên ngành tòa án, VKSND và Công an tỉnh Tiền Giang đã thống nhất giao cho ngành tố tụng huyện Châu Thành khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" đối với người đang thi hành công vụ trong vụ thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa (Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang) bị người vi phạm tông thẳng vào người khi thi hành công vụ.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) vào thăm thiếu tá Nghĩa lúc nằm viện

Theo đều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 16-4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT do thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa (tổ trưởng) cùng 2 cán bộ khác đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1. Khi đến địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành thì lực lượng CSGT phát hiện Võ Nhựt Hùng (SN 1996) điều khiển xe máy biển số tỉnh Bến Tre, chở Nguyễn Minh Hoàng (SN 1995) lưu thông hướng từ Tiền Giang về Long An không đúng làn đường, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Hùng không chấp hành mà tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Hùng và Hoàng cũng bị ngã, chiếc xe trượt dài trên mặt đường gần 20 m mới dừng lại.

Thiếu tá Nghĩa bị thương nặng, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) do chấn thương sọ não, gãy xương hàm… Sau nhiều tháng điều trị, kết quả giám định thiếu tá Nghĩa đã bị thương tật 50%.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/thieu-ta-csgt-bi-nguoi-vi-pham-tong-chan-thuong-so-nao-gay-xuong-ha...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/thieu-ta-csgt-bi-nguoi-vi-pham-tong-chan-thuong-so-nao-gay-xuong-ham-202211210945545.htm