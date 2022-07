Tạm giam tài xế "ma men" trong vụ TNGT khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong

Thứ Năm, ngày 14/07/2022 17:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã bắt tạm giam "ma men" trong vụ TNGT khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong trên QL25.

Ngày 14/7, Thượng tá Nguyễn Văn Hào - Trưởng công an huyện Chư Sê (Gia Lai) xác nhận, Cơ quan CSĐT công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nam thanh niên trong vụ TNGT khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong hôm 26/6.

Hiện trường vụ TNGT

Người bị bắt tạm giam là Siu Quyền (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, tối 26/6, anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, TT. Chư Sê, H. Chư Sê) điều khiển xe mô tô, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1993) lưu thông trên QL25 để trở về nhà sau một ngày làm việc tại xưởng bún ở thôn Phú Cường, X. Ia Pal (Chư Sê).

Khoảng 20h cùng ngày, khi đôi vợ chồng lưu thông đến Km 175+700m trên QL25 đã va chạm vào xe mô tô của anh Siu Quền (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê). Anh Tuấn Anh và chị Ngọc Minh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Do vết thương quá nặng nên đôi vợ chồng này đã tử vong sau đó.

Vụ TNGT đã cướp đi tính mạng của đôi vợ chồng trẻ đồng thời đẩy 3 người con (8 tuổi, 2 tuổi và 10 tháng tuổi) thành mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, anh Siu Quên điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, đặc biệt có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức rất cao là 0,98 miligam/lít khí thở.

Đối với vợ chồng nạn nhân, anh Tuấn Anh có giấy phép lái xe và cả 2 đều đội mũ bảo hiểm.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-tam-giam-ma-men-trong-vu-tngt-khien-doi-vo-chong-tre-tu-vong-d55...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-tam-giam-ma-men-trong-vu-tngt-khien-doi-vo-chong-tre-tu-vong-d559349.html