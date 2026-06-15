Thiếu niên bị người đàn ông thần kinh không ổn định đánh tử vong ở TP.HCM

Ngày 15/6, Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả hiện trường, điều tra vụ một thiếu niên bị người đàn ông (thần kinh không ổn định) dùng xẻng đánh vào đầu, khiến cháu bé nằm gục trên lề đường và không qua khỏi trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Một đứa trẻ bị người đàn ông đánh bất tỉnh, nằm gục trên lề đường và không qua khỏi khi đang trên đường đi cấp cứu. (Ảnh: X.M)

Thông tin ban đầu, sáng 15/6 tại khu vực đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM người dân thấy hai thiếu niên đang di chuyển bằng xe đạp điện.

Bất ngờ, một người đàn ông cầm cây xẻng lao vào tác động. May mắn một em đã kịp bỏ chạy nhưng vẫn bị đánh thương tích. Em còn lại bị đánh bất tỉnh, nằm gục trên lề đường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: X.M)

Phát hiện sự việc, người dân đưa 2 thiếu niên trên đến Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu nhưng một em đã không qua khỏi trước khi đến bệnh viện.

Hiện công an đang điều tra vụ việc, danh tính của nạn nhân và nghi can chưa được công bố.