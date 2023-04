Theo chân tổ công tác Công an TPHCM kiểm tra chốn ăn chơi ở phố Tây lúc nửa đêm

Phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đã theo chân tổ công tác để ghi nhận công tác kiểm tra, xử lý.​

Đúng 23 giờ 30 phút khuya 7-4, tại trụ sở của Phòng CS QLHC về TTXH, gần 100 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Phòng Cảnh sát sát Kinh tế (CSKT), Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (CSMT), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CS PCCC và CNCH), Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) sẵn sàng phối hợp ra quân, kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM. Kế hoạch do BGĐ Công an TPHCM (CATP) chỉ đạo, giao cho Phòng CS QLHC vềTTXH chủ trì.

Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Trưởng Phòng CS QLHC vềTTXH, CATP quán triệt các nội dung đến tổ công tác trước giờ... "G"

“Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra tại một vị trí tập trung đông đúc. Đặc biệt trong dịp cuối tuần, không tránh khỏi có người ăn nhậu say xỉn nên tôi đề nghị các đồng chí trong quá trình làm nhiệm vụ phải thật sự khéo léo. Tuy nhiên, nếu đối tượng ngoan cố không hợp tác, có dấu hiệu chống đối thì cần kiên quyết xử lý” – Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Trưởng Phòng CS QLHC vềTTXH quán triệt.

Các CBCS trước giờ lên đường làm nhiệm vụ

Lường trước khu vực kiểm tra vào rạng sáng 8-4 tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ đã triển khai nhiệm vụ cụ thể với từng lực lượng nghiệp vụ. Trong đó, CSHS và CSCĐ sẽ có nhiệm vụ trấn áp, đảm bảo ANTT trong suốt quá trình. Bất kỳ đối tượng nào trong diện khả nghi sẽ được các đồng chí CSHS 'điểm mặt'.

Lực lượng CSCĐ nhanh chóng lên xe chuyển quân, triển khai kế hoạch kiểm tra

Riêng về CSMT, các đồng chí với con mắt nghề nghiệp tinh tường sẽ đảm nhận nhiệm vụ phân loại, sàng lọc các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để tổ công tác thực hiện test nhanh chất cấm tại chỗ. Còn về lực lượng CSKT và các cán bộ của Phòng CS PCCC và CNCH sẽ kiểm tra các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ…

Tổ công tác xuất phát

Trong thời gian này, toàn bộ mọi thông tin có liên quan tới khu vực kiểm tra đều được các đồng chí phụ trách giữ bí mật tuyệt đối. Đúng 0 giờ rạng sáng 8-4, từ trụ sở của CATP, 5 chiếc xe công vụ chở theo gần 100 cán bộ chiến sĩ được chia thành 2 tổ nhanh chóng lao đi vun vút.

Trung tá Nguyễn Hữu Nam Phong, tổ trưởng mũi công tác số 2 chia sẻ với phóng viên, đêm nay đoàn công tác sẽ tập trung kiểm tra, đấu tranh với các hành vi vi phạm, các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất kích thích tại 2 cơ sở kinh doanh bia club ở phố đi bộ Bùi Viện (phố Tây Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Nhanh chóng hướng về vị trí được kiểm tra

“Thời điểm này, theo nguồn tin báo về, bên trong quán bia club mà đoàn công tác sẽ kiểm tra đang có hàng trăm người cả khách và nhân viên. Một số bàn trong quán “bar” này có nghi ngờ về việc sử dụng trái phép chất ma tuý” – Trung tá Nguyễn Hữu Nam Phong cho biết.

Từ đường Trần Hưng Đạo, những chiếc xe công vụ đầu tiên đã bắt đầu áp sát. Tiếng còi hụ vang lên khiến nhiều dân chơi xôn xao. Hiệu lệnh được phát, lực lượng CSCĐ và CSHS nhanh chóng hướng thẳng về vị trí đã định dưới sự dẫn đường của Trung tá Nam Phong.

Bên ngoài quán bia club Volcano

Kiểm tra hành chính các khách bên trong bia club

Lúc này, ống kính phóng viên phát hiện có nhiều đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ, sử dụng điện thoại thông báo tình hình cho những quán bar, bia club về sự kiểm tra của công an.

Tuy nhiên, những “tizô” (ám chỉ các đối tượng chuyên làm nghề canh chừng, thông báo 'có biến' cho các cơ sở kinh doanh) này nhanh chóng bị CSHS chặn đứng.

CSCĐ chốt chặn, không cho khách và người lạ được rời đi hoặc tiếp cận thời điểm kiểm tra

Tiếng nhạc xập xình, phát ra từ các loa công suất lớn bên trong bia club Volcano (số 70 Bùi Viện) nhanh chóng tắt lịm bởi sự hiện diện bất ngờ của các đồng chí Công an. “Đề nghị tất cả người trong quán bia club này giữ nguyên vị trí, hai tay đặt lên bàn” – Trung tá Phong nói lớn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra toàn diện bên trong quán bia club Volcano

Nhiều khách có ý định rời đi nhưng đã bị lực lượng Công an yêu cầu ở lại để hợp tác kiểm tra

Nữ cán bộ Phòng CS QLHC về TTXH kiểm tra thông tin, giấy tờ tuỳ thân của các khách bên trong bia club này

Phát hiện nhiều vỏ bóng nghi bóng cười sau khi đã sử dụng

Thấy có công an, nhiều “thượng đế” nhanh chóng tìm cách bỏ đi, tránh phiền phức. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời chặn bước. Số khách này sau đó đều được CSHS và CSCĐ yêu cầu quay lại vị trí ngồi.

Trung tá Nguyễn Hữu Nam Phong (bên phải) đang kiểm tra số lượng vỏ bóng và bình khí N2O nghi sử dụng làm khí cười

Di chuyển lên khu vực lầu 1, lực lượng chức năng yêu cầu quản lý quán phải mở khoá để kiểm tra một căn phòng nghi vấn. Người này nhiều lần từ chối, lấy lý do chìa khoá phòng được nhân viên mang theo, đi ra ngoài. Tuy nhiên, với sự cương quyết của tổ công tác, người này buộc phải thực hiện yêu cầu của ngành chức năng.

Tiến hành kiểm tra toàn diện cơ sở kinh doanh

Trung tá Phong kiểm tra bên trong các căn phòng của cơ sở kinh doanh này

Căn phòng vừa được mở ra, hương nồng nặc, đặc mùi hoá chất từ những bình thuốc shisa cộng với lớp khói than dày đặc. Quản lý cho biết, đây là căn phòng được quán bia club này sử dụng để chuẩn bị, cho ra lò những bình shisa với đủ loại mùi hương mà khách yêu cầu.

Dụng cự được sử dụng để hút shisa

Nhiều hộp thuốc shisa

Thậm chí, một chiếc lò nướng công suất lớn, được đặt ngay chính giữa căn phòng luôn trong tình trạng đỏ lửa. Chiếc lò được dùng để nung nóng những viên than, đốt thuốc shisa cho khách. Bên trong căn phòng, theo quan sát của phóng viên không có lối thoát hiểm.

Chiếc lò than tiềm ẩn nguy cơ cháy được đặt trên lầu 1 của bia club này

Căn phòng không lối thoái, chằng chịt bởi nhiều thứ dây dợ có dấu hiệu mất an toàn cháy nổ

Bước đầu, tổ công tác xác định, cơ sở đang phục vụ cho 33 khách, ngồi ở 6 bàn khác nhau. Các khách này đều đã sử dụng rượu, bia và nghe nhạc mạnh.

Bên trong cơ sở thời điểm đoàn công tác kiểm tra, đang phục vụ cho 33 khách, ngồi ở 6 bàn khác nhau

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 200 vỏ bóng và 1 bình khí N20 (nghi là bóng cười, bơm để bán cho khách); hàng chục bình thuốc shisa đang bán cho khách nhưng thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ.

Bình khí N2O được tạm giữ và bàn giao cho CAP.Phạm Ngũ Lão

Ngoài ra, các trinh sát ma tuý cũng phân loại, sàng lọc 8 thanh niên gồm cả nam và nữ đưa về trụ sở CAP.Phạm Ngũ Lão để kiểm tra nhanh ma tuý.

Các trường hợp được đoàn công tác bàn giao về CAP.Phạm Ngũ Lão đến kiểm tra nhanh chất kích thích

Còn tại quán bia club Space Bar (số 105 Bùi Viện), lực lượng chức năng cũng xác định và nhắc nhở nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, tạm giữ và bàn giao cho CAP.Phạm Ngũ Lão nhiều bình thuốc shisa chưa rõ nguồn gốc, hoá đơn chứng từ.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Thời gian tới công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội để xử lý theo quy định, đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên cho thành phố.

