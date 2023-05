Diễn biến mới vụ chồng sát hại vợ, đâm trọng thương em gái vợ

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. (Nguồn: congan.laichau.gov.vn)

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ và đâm trọng thương em gái vợ, ngày 19/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lường Văn Quân (SN 1989, trú xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) về tội Giết người.

Theo vị lãnh đạo này, trước thời điểm dùng dao đâm tử vong vợ và khiến em gái vợ trọng thương, Quân chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng cũng không gây điều tiếng gì ở địa phương, công việc chủ yếu là lao động tự do.

Chân dung nghi phạm Lường Văn Quân. (Nguồn: congan.laichau.gov.vn)

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/5, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo tại địa bàn xã Bum Tở xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là chị M. (SN 1994) đã tử vong; chị N. (SN 1998, em gái chị M) bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân. Sau khi dùng dao đâm chị M. tử vong, chị N. bị thương nặng, đối tượng Quân đã bỏ trốn bằng xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận nguyên nhân gây án do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao sát hại vợ. Chị N. vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương.

Sau khi gây án, Quân lấy xe máy đi đến 1 cửa hàng xe máy tại thị trấn huyện Mường Tè bán được số tiền 8 triệu đồng rồi tiếp tục đến ẩn náu vào đống lốp xe ô tô cũ phía sau một nhà nghỉ ở khu 8, thị trấn Mường Tè để chờ cơ hội tẩu thoát.

Đến khoảng 12h15 ngày 16/5, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Quân.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-vu-chong-sat-hai-vo-am-trong-thuong-em-gai-vo-a608548.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-vu-chong-sat-hai-vo-am-trong-thuong-em-gai-vo-a608548.html