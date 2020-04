Thêm 2.000 máy thở cho “cuộc chiến” chống Covid-19 tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 09:30 AM (GMT+7)

Số lượng máy thở tại Việt Nam sẽ tăng gấp rưỡi nếu được bổ sung thêm 2.000 máy thở này.

Để chung tay cùng Chính phủ Việt Nam đảm bảo nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn sắp tới, một số nhà tài trợ công bố đã sẵn sàng bổ sung ngay 2.000 máy thở cho ngành y tế Việt Nam.

Số lượng 2.000 máy thở này tương đương khoảng 50% số máy thở hiện có tại Việt Nam, do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và Trường Đại học Văn Lang tài trợ chi phí.

Hiện, hợp đồng mua máy thở đã được ký kết và các nhà tài trợ đã thanh toán 100% giá trị 2.000 bộ máy thở (mới 100%) cho nhà sản xuất. Theo kế hoạch, số máy thở nói trên sẽ được phân bổ đều cho TP.HCM và Hà Nội với 1.000 máy mỗi nơi.

Được biết, các máy thở mới trang bị nói trên mang thương hiệu Humming Plus. Đây là dòng máy thở được chế tạo đa năng đặc biệt thích hợp điều trị Covid-19, do Công ty Cổ phần Metran (Metran Co., Ltd) của Nhật Bản sản xuất.

Là người Việt Nam và mong muốn thể hiện tình cảm với quê hương đất nước nên ông Kazufuku NITTA (Trần Ngọc Phúc) - Chủ tịch HĐQT Công ty Metran cam kết sẽ cung cấp toàn bộ 2.000 máy thở này trong thời gian nhanh nhất có thể.

“Nếu được chấp thuận và tạo điều kiện trong vận chuyển, cấp phép và các thủ tục liên quan đến nhập khẩu toàn bộ số máy thở thì Công ty Metran có thể giao 2.000 bộ máy thở trong vòng 2 tháng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay”, ông Trần Ngọc Phúc khẳng định.

