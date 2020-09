Thay đổi nhân sự lãnh đạo tại Công an tỉnh Đồng Nai

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 05:57 AM (GMT+7)

Một Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nghỉ hưu, Trưởng phòng Tham mưu được điều động làm Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 1-9 đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đại tá Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được nghỉ công tác để chờ hưu theo chế độ.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ (đứng) được điều động nhận nhiệm vụ trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ

Đại tá Văn Quyết Thắng giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai từ ngày 16-8-2019, khi Bộ Công an sáp nhập Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai vào Công an tỉnh Đồng Nai. Trước khi sáp nhập, đại tá Văn Quyết Thắng là Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, về giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ. Cách đây 3 tháng, thượng tá Huỳnh Yên Nam - Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ đã được điều động giữ chức Trưởng Công an TP Biên Hòa.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thay-doi-nhan-su-lanh-dao-tai-cong-an-tinh-dong-nai-20200901191153225...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thay-doi-nhan-su-lanh-dao-tai-cong-an-tinh-dong-nai-20200901191153225.htm