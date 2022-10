Thất thần thấy nhà cửa tan hoang

Thứ Bảy, ngày 15/10/2022 19:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Căn nhà nằm dưới chân núi bị đất đá sạt lở gây sập nhưng may mắn những người sống ở đây đã được di dời.

Chiều 15-10, nhiều khu vực ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nước lũ đang rút dần, người dân đã trở về nhà sau một đêm sơ tán. Nhiều người bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, thu dọn đồ đạc. Lực lượng quân đội tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng triển khai lực lượng tới giúp dân.

Lượng đất đá lớn sạt xuống nhà bà Đào.

Tại thôn Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, lực lượng quân đội đã ngay lập tức có mặt tại gia đình Bà Nguyễn Thị Đào (63 tuổi) để giúp họ dọn dẹp nhà cửa đổ nát do sạt lở đất. Đây là một trong hàng chục điểm sạt lở do mưa lớn tại Thừa Thiên - Huế từ chiều qua đến rạng sáng nay. Anh Lê Phú, còn bà Đào cho biết trước khi xảy ra mưa lớn, chính quyền địa phương đã tới vận động mẹ con họ đến nơi an toàn nên khi nhà sập không gặp nạn.

Quân đội giúp bà Đào dọn dẹp.

Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết từ đêm ngày 14 đến sáng ngày 15-10 đã huy động hơn 115 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 2.620 lượt dân quân tự vệ các địa phương và hơn 40 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục, di dời nhân dân, chốt chặn các tuyến đường ngập lụt và hướng dẫn giúp đỡ nhân dân về nơi an toàn.

Căn nhà phụ bị vùi lấp, nhà chính bị xiêu vẹo.

Ngay trong sáng ngày 15-10, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử các đoàn công tác do các đồng chí chỉ huy cơ động về các địa phương để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo công tác giúp dân. Đồng thời các ban chỉ huy quân sự cấp huyện cũng được lệnh sẵn sàng hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân có ảnh hưởng bởi mưa lũ...

Các lực lượng giúp gia đình dọn dẹp.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ đêm nay (15-10) đến sáng ngày 16-10 tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 60mm. Hiện nay, lượng mưa giảm, triều cửa sông giảm xuống nên mực nước sông đang hạ xuống nhưng nhiều vùng vẫn còn ngập lụt. Thống kê có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m.

Một lượng lớn đất đá đổ ập xuống căn nhà.

Mực nước sông Hương tại Kim Long lúc 16 giờ là +3,35m dưới báo động III là 0,15m; sông Bồ tại Phú Ốc +4,73m, trên báo động III là 0,23m. Mực nước 3 hồ thủy lợi, thủy điện lớn nhất nằm trên sông Hương, gồm hồ thủy điện Hương Điền đang đạt cao trình +56,76m, lưu lượng đến hồ 1.340m3/s, xả về hạ du 2.008m3/s. Hồ Tả Trạch đạt +44,15m, lưu lượng đến hồ 697m3/s, về hạ du 769m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền là 82,83m, lưu lượng đến hồ 1.025m3/s, lưu lượng về hạ du 1.572m3/s.

Lực lượng dân quân phường Kim Long, TP Huế đưa một sản phụ đến bệnh viện sinh đẻ.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, nói rằng nếu như các hồ chứa trên không cắt lũ thì đỉnh lũ sông Hương sẽ tương đương năm 1999 là 5,81 m và gây ra lụt trầm trọng hơn.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/that-than-thay-nha-cua-tan-hoang-2022101517561226.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/that-than-thay-nha-cua-tan-hoang-2022101517561226.htm