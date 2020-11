Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào ngày 27-11

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết vào lúc 14 giờ ngày 27-11, Thanh tra Chính phủ và TP HCM sẽ tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân thuộc 5 khu phố, 3 phường còn khiếu nại tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi tiếp xúc cử tri quận 1 của tổ Đại biểu HĐND TP HCM khóa IX, đơn vị 1 tối 24-11, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ và TP HCM với các hộ dân còn khiếu nại tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ diễn ra ở Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2. Các cơ quan báo chí sẽ theo dõi buổi đối thoại tại Trung tâm Báo chí TP HCM.

Trước đó, Ban Tiếp công dân Trung ương cũng đã có thư thông báo tới người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang khiếu nại tại Hà Nội, đề nghị cử đại diện tham gia buổi đối thoại lúc 14 giờ ngày 27-11 theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp xúc cử tri quận 1 tối 24-11

Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hôm 20-11, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4 sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã xin lỗi cử tri vì TP giải quyết những vấn đề Thủ Thiêm rất chậm. "Mong bà con cố gắng chờ đợi một thời gian nữa" - ông nói.

Ông Trần Lưu Quang cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đã có một nghị quyết chuyên đề về Thủ Thiêm và yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP xây dựng kế hoạch chi tiết từng phần việc cụ thể. Đó là xử lý việc đền bù bổ sung cho người dân khu vực 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An được xác định ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm; trả lời dứt khoát với bà con về 5 khu phố thuộc 3 phường (gồm khu phố 1, phường Bình An; khu phố 5, 6, phường An Khánh và khu phố 1, 2, phường Bình Khánh) có nằm trong quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không?

"Cùng với đó là một loạt vấn đề khác để làm sao giải quyết xong câu chuyện Thủ Thiêm, tiếp tục kêu gọi đầu tư, biến nơi đây thành một khu đô thị mới, một trung tâm hành chính mới, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng phát triển của TP HCM" – ông Trần Lưu Quang nói, đồng thời cho biết TP đã chốt thời hạn giải quyết cho người dân khu 4,3 ha vào cuối năm nay. Các vấn đề còn lại cơ bản xong vào tháng 6-2021.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM. Hiện tại, Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện nghị định để thực hiện nghị quyết này. "Nghị định thực hiện Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM sẽ có kế hoạch giải quyết tình trạng dôi dư các chủ tịch HĐND quận, phường. Việc giải quyết được thực hiện trên tinh thần sắp xếp hài hòa, hiệu quả nguồn lực" – Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh. Đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính, ông Nguyễn Thành Phong cho hay ngày 10-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có ý kiến chính thức. Sau khi sắp xếp, 19 phường tại TP HCM được sáp nhập còn 9 phường; 3 quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) sẽ sáp nhập thành thành phố Thủ Đức. Ông cũng khẳng định việc thành lập thành phố Thủ Đức sẽ hình thành cực tăng trưởng mới cho TP HCM tại khu vực phía Đông.

