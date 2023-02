Thanh niên bị phạt nguội 2,4 triệu đồng vì chạy xe máy vi phạm giao thông

Hình ảnh vi phạm của Hợp được camera ghi lại.

Ngày 17/2, theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an TP.Thanh Hoá đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,4 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 2 tháng đối với Lê Văn Hợp (18 tuổi, ở Thanh Hoá) về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, vào ngày 12/2, đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận phản ánh của người dân về 2 trường hợp điều khiển xe máy BKS 36B7-541.02 không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ trên đường Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá.

Công an làm việc với Lợi và Văn.

Nhận được tin báo, cảnh sát vào cuộc trích xuất camera, xác minh và triệu tập Lê Văn Hợp lên trụ sở công an để làm rõ hành vi vi phạm giao thông. Tại cơ quan điều tra, Hợp thừa nhận ngày 12/2, Hợp điều khiển xe máy chở theo Lê Đình Văn (19 tuổi, ở Thanh Hoá) lưu thông trên Đại lộ Lê Lợi, cả hai không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín giao thông.

Với những lỗi vi phạm “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô”, “chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô”, “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, Công an TP.Thanh Hoá đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,4 triệu đồng đối với Lợi.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển phương tiện giao thông còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng cách khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên đường bộ thì sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thanh-nien-bi-phat-nguoi-2-4-trieu-ong-vi-chay-xe-may-vi-pham-giao-th...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thanh-nien-bi-phat-nguoi-2-4-trieu-ong-vi-chay-xe-may-vi-pham-giao-thong-a594172.html