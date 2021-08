Tham gia tổ truy vết, Phó trưởng Công an xã nhiễm Covid-19 và qua đời

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 22:06 PM (GMT+7)

Phó Trưởng Công an xã ở huyện Gò Dầu (Tây Ninh) tham gia tổ truy vết, dương tính với Covid-19, dù được cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Tối 11/8, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận Phó trưởng Công an xã ở huyện Gò Dầu qua đời do mắc Covid-19.

Người dân được lấy mẫu test Covid-19. Ảnh tư liệu

Đó là Đại úy L.H.N.M., Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, được phân công tham gia Tổ truy vết Covid-19.

Từ ngày 21 đến 28/7, Đại úy M. tham gia truy vết 6 trường hợp F1 và phối hợp với Trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp là công nhân công ty thuộc KCN Phước Đông – Bời Lời ở địa phương.

Đến ngày 29/7, Đại úy M. được test nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, có triệu chứng sốt, đau đầu, khó thở. Ngày 7/8, Đại úy M. được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để điều trị, thở máy.

Ngày 8/8, Đại úy M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

Tuy nhiên, đến sáng 11/8, bệnh tình của Đại úy M. trở nặng, được đưa đi cấp cứu, đến 10h40 cùng ngày thì qua đời.

