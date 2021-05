Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu sống 3 nữ sinh

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 22:09 PM (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu sống 3 nữ sinh ở Thừa Thiên - Huế.

Nam sinh Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu sống 3 nữ sinh

Tối 6/5, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu sống 3 nữ sinh tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo ông Thọ, Huân chương Dũng cảm sẽ được trao tặng tại quê nhà của sinh viên Nguyễn Văn Nhã ở Nghệ An. Nhã là sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Trước đó, ông Phan Ngọc Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng truy tặng bằng khen cho Nhã. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có quyết định, truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Trước đó, chiều 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi và tắm biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi đang tắm, Nhã thấy có ba nữ sinh viên bị nước biển cuốn ra xa, đuối nước, chới với kêu cứu.

Nhã liền ứng cứu, dìu được ba nữ sinh viên vào bờ an toàn. Sau đó, do đuối sức, Nhã bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Khoảng 30 phút sau, Đội cứu hộ biển Thuận An và người dân tìm, đưa được Nhã vào bờ và đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Được biết, bố mẹ Nhã sinh được 8 người con, 2 gái, 6 trai, Nhã là con thứ 6 trong gia đình. Hiện đã có anh cả và 2 chị lập gia đình. 1 người anh trai bị câm điếc, 1 em trai bị chết đuối lúc 5 tuổi. Bố Nhã bị tai biến 3 năm nay, mẹ thì làm nông nhưng cũng thường xuyên đau yếu. Bà nội Nhã năm nay 93 tuổi, hiện đã già yếu.

Tối 4/5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã tổ chức đêm tưởng niệm đầy ý nghĩa và cảm động dành cho Nhã trước nghĩa cử cao đẹp mang tính lan tỏa của sinh viên này.

