Tây Ninh truy tìm một người bỏ trốn khỏi nơi cách ly

Chủ Nhật, ngày 29/03/2020 11:15 AM (GMT+7)

Anh Lê Văn Vũ đã trốn khỏi khu cách ly tập trung của tỉnh Tây Ninh vào rạng sáng nay (ngày 29/3).

Sáng 29/3, ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã có thông báo khẩn về việc tìm người trốn khỏi khu cách ly.

Theo đó, anh Lê Văn Vũ (39 tuổi; ngụ tại ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vào ngày 19/3.

Theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19, anh Lê Văn Vũ được đưa vào khu cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trong ngày 19/3.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 29/3, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh xác định anh Vũ đã trốn khỏi khu cách ly. Điều đáng nói là anh Vũ chưa được xét nghiệm virus SAR-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19).

Do đó, để đảm bảo cách ly đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch bệnh Covid-19 và vì sự an toàn cho cộng đồng, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND xã huyện/thị xã/thành phố khẩn trương chỉ đạo cho công an rà soát các khách sạn, nhà trọ để tìm thông tin về anh Lê Văn Vũ.

Bên trong một khu cách ly tập trung để phòng, tránh dịch Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh này thông báo thông tin về anh Lê Văn Vũ cho các nhà xe. Nếu phát hiện anh Vũ, thông báo cho công an và y tế địa phương xử lý kịp thời.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đề nghị Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng phối hợp, thông báo cho địa phương để rà soát đưa anh Lê Văn Vũ vào khu cách ly tập trung để tiếp tục cách ly theo quy định đủ 14 ngày.

Trước đó, đã có nhiều trường hợp người Việt Nam trở về từ Campuchia được xác định nhiễm Covid-19. Trong đó có hai ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh cùng ngày với anh Lê Văn Vũ, đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 117 và 118.

Bệnh nhân 117 (nam, 30 tuổi; trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), làm nghề công nghệ thông tin. Từ ngày 9/3/2020 đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân du lịch ở Campuchia và về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Còn bệnh nhân 118 (nữ, 23 tuổi; trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) từ Việt Nam sang Campuchia làm nhân viên cho casino Galaxy và về Việt Nam vào ngày 19/3 qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

