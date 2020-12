Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy gần 300 lượt/ngày giữ lời hứa của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Theo dự kiến trước đây, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành thử hệ thống vào đầu năm 2020 (sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Tổng thầu chưa thể huy động được đầy đủ nhân sự sang Việt Nam, dẫn đến khó khăn trong công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, căn chỉnh các chuyên ngành kỹ thuật thành phần để vận hành thử toàn hệ thống. Để dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khai thác vận hành chính thức cần phải được các cơ quan chức năng đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống (do Cục Đăng kiểm VN cấp), nghiệm thu nhà nước, đề nghị cấp chứng chỉ hoàn thành công trình, bàn giao nguyên trạng dự án cho Hà Nội và UBND TP Hà Nội có quyết định đưa hệ thống đường sắt trên vào khai thác, vận hành.