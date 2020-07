Tài xế xe buýt tăng huyết áp, lạng tay lái khiến 3 người tử vong ở Bạc Liêu

Quá trình điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế bị tăng huyết áp đột ngột, bị lạng tay lái, không phải lỗi kỹ thuật phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Gia Minh

Liên quan đến vụ tai nạn xe buýt khu vực dốc cầu Kim Sơn (phường 5, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) khiến 2 người đi đường và tài xế xe buýt tử vong, ngày 2/7, tin từ Công an TP Bạc Liêu cho biết, Cơ quan CSĐT đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự do người vi phạm đã chết.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được, trước đây tài xế Trần Quốc Dũng (SN 1954, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) có tiền sử về bệnh huyết áp, tim. Khi đưa vào khoa điều trị của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ chẩn đoán bệnh chính là nhồi máu não, bệnh kèm theo là tăng huyết áp, chấn thương sọ não.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn có thể là do huyết áp của ông Dũng tăng đột ngột dẫn đến bị đột quỵ (liệt nửa người bên tay trái) và là nguyên nhân dẫn đến lạng tay lái và gây ra vụ tai nạn thương tâm”, một cán bộ phụ trách điều tra Công an TP Bạc Liêu cho hay.

Đồng thời, kết quả giám định đối với chiếc xe buýt từ Phân Viện Khoa học Hình sự (TP.HCM) cho thấy không phải do lỗi kỹ thuật phương tiện.

Theo cơ quan CSĐT, Công an TP Bạc Liêu, việc chậm đưa ra kết luận nguyên nhân vụ tai nạn là do chờ kết luận giám định của Phân Viện Khoa học Hình sự, bởi chiếc xe buýt không thể đem lên TP.HCM được mà phải chờ cán bộ của Phân Viện xuống giám định. Tuy nhiên, việc chậm có kết quả điều tra vẫn đảm bảo theo quy trình tiếp nhận tin báo giải quyết vụ việc.

Kết thúc quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu quyết định không khởi tố vụ án do người vi phạm đã chết, còn việc bồi thường thiệt hại là do 2 bên gia đình tự thương lượng.

Chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng. Ảnh: Gia Minh

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 9h15 ngày 4/3, xe buýt BKS 94B-006.98 do tài xế Trần Quốc Dũng (SN 1954, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) điều khiển đang đổ dốc cầu Kim Sơn, theo hướng từ trung tâm TP Bạc Liêu ra khu du lịch Quán Âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).

Khi đến đoạn qua khóm 1, phường 5, TP Bạc Liêu, bất ngờ lấn sang lề trái, tông trúng bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1955, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) làm nghề bán vé số và ông Lý Văn Lợi (60 tuổi ngụ phường 2, TP Bạc Liêu), cả 2 người đang dắt xe đạp trên cầu Kim Sơn và buýt tiếp tục đâm vào một nhà dân ven đường, tông hỏng một chiếc xe máy BKS 94K1-832.38 do bà Huỳnh Thị Bấu đang dựng trước một quán ăn bên hông dốc cầu rồi mới dừng lại.

Hậu quả, vụ tai nạn làm bà Sáu tử vong tại chỗ; ông Lợi tử vong ở bệnh viện; còn ông Dũng cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị.

Theo dữ liệu kiểm định, chiếc xe trên trước đó mang BKS 94K-4865, đăng ký lần đầu ngày 13/1/2009, được phép chở 29 người. Chủ phương tiện là HTX Dịch vụ vận tải thủy bộ Đại Thắng ở phường 7, TP Bạc Liêu. Lần kiểm định gần nhất là đầu năm 2019 và có thời hạn đến 15/2/2020. Thời điểm gây tai nạn, chiếc xe buýt đã đổi sang biển số mới và đã quá hạn đăng kiểm.

Được biết, tài xế Dũng vừa mới đổi giấy phép lái xe (hạng D) ngày 13/2/2020 tại Sở GTVT Bạc Liêu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh và TP Bạc Liêu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông do xe buýt hết hạn đăng kiểm gây ra tại TP Bạc Liêu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

