Tài xế taxi đăng clip “mẹ não cá vàng bỏ quên con trên xe” bị công an mời lên làm việc

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 19:34 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã mời tài xế D. lên trụ sở làm việc.

Nam tài xế và cháu bé ngồi trên xe taxi.

Chiều 31/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, chiều nay đơn vị đã làm việc với tài xế B.V.D. (24 tuổi, ở Bắc Ninh) về việc đăng tải thông tin không đúng sự thật lên Tiktok gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 27/3, anh D. có nhận chở một khách nữ và cháu nhỏ từ một trung tâm mua sắm ở TP Bắc Ninh sang đường Nguyễn Gia Thiều (TP Bắc Ninh). Sau khi đi một đoạn, do trời mưa phùn, khách nữ có nhờ anh D. trông hộ cháu bé ở trên xe taxi để xuống lấy đồ. Khi ngồi trên xe với cháu bé, anh D. đã quay một đoạn video ngắn nói rằng khách để quên con trên xe. Sau đó, anh D. đã đăng tải nội dung không đúng sự thật này lên Tiktok làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ hành khách.

Khi nhận thức được hành vi của bản thân là không đúng, anh D. đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu bé. Anh D. cũng thừa nhận không lường trước được hệ lụy của việc đăng tải clip lên mạng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình của khách hàng. Nam tài xế hứa sẽ không tái phạm, nếu có, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trụ sở Mai Linh ở Bắc Ninh, nơi tài xế D. làm việc.

Theo vị lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh, hành vi của tài xế D. làm ảnh hưởng, gây mất trật tự trị an. Thực tế, nữ khách hàng thuê xe đi nhưng do trời mưa vào trung tâm mua sắm lấy đồ nên không mang con được đã gửi nam tài xế trông giúp.

"Hôm nay chúng tôi đã mời nam tài xế lên làm việc. Ngày mai chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt nam tài xế theo quy định của pháp luật ”, vị lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh thông tin.

