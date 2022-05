Tài xế ôtô tông hàng loạt xe máy ở Thủ Đức vẫn còn nồng độ cồn trong máu

Dù rời khỏi hiện trường đến trưa hôm sau mới ra trình diện nhưng kết quả test nhanh cho thấy tài xế ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy ở TP Thủ Đức vẫn có nồng độ cồn trong máu

Ngày 7-5, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Huỳnh Công Thắng (ngụ TP Thủ Đức) vì điều khiển ôtô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy tại khu vực chợ Thủ Đức, TP Thủ Đức tối 5-5 khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo điều tra bước đầu, khoảng 19 giờ 45 tối 5-5, ông Thắng điều khiển ôtô 7 chỗ trên đường Kha Vạn Cân hướng ra đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Khi vừa qua chợ Thủ Đức khoảng 200m, ông Thắng cho xe ôm cua rẽ vào giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (giáp ranh phường Linh Tây và Trường Thọ) thì bất ngờ lao qua đường ngược lại rồi tông vào nhiều xe máy đang đi trên đường.

Ô tô này tiếp tục lao vào cửa cuốn nhà dân, cán 1 xe máy đang đậu trên lề. Hậu quả, khiến anh H.T.L.A (23 tuổi) bị gãy xương đùi phải, gãy xương cẳng tay phải; anh T. V. H. (36 tuổi) vỡ xương hàm, gãy xương đùi phải; anh T.Q.T. (42 tuổi) gãy xương quay phải; anh H. M.T.(26 tuổi) chấn thương phần mềm chân trái và mặt, phải nhập viện cấp cứu. Một số người khác chỉ bị thương nhẹ nên không nhập viện để điều trị.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng công an Đội điều tra tổng hợp, Công an TP Thủ Đức phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Khoảng 1 tiếng sau, ôtô gây tai nạn mới được di chuyển đưa về trụ sở công an phục vụ quá trình điều tra.

Sau khi gây tai nạn, ông Thắng đã rời khỏi hiện trường, đến trưa ngày hôm sau (tức 6-5) mới ra trình diện.

Kết quả xét nghiệm nhanh tại cơ quan công an cho thấy ông Thắng lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu, âm tính với ma túy.

