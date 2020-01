Tài xế công nghệ trúng jackpot hơn 57 tỉ: Muốn làm ông chủ, đầu tư vận tải

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Tài xế xe ôm công nghệ này muốn trở thành một ông chủ trong lĩnh vực vận tải.

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 10/1/2020, Chi nhánh Vietlott tại Hải Phòng đã tổ chức lễ trao giải jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 538 (mở thưởng ngày 29/12/2019) cho khách hàng may mắn là anh V.S - một tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội.

Anh V.S đeo mặt nạ khi nhận giải

Mặc đúng bộ quần áo hôm mua vé số vì cho rằng đó là bộ quần áo mang lại may mắn, anh V.S cho biết kể từ khi biết tin trúng thưởng, anh vẫn ngày chạy xe chở khách, tối chạy xe giao đồ ăn.

Anh V.S chia sẻ, hôm đó anh về Ninh Bình thăm gia đình và đã dành 40.000 đồng để mua vé số, gồm 2 bộ số do anh chọn và 2 bộ để máy chọn. May mắn là bộ số cuối cùng in trên vé do máy chọn đã mang cho anh jackpot trị giá hơn 57 tỉ đồng.

Hình ảnh chiếc vé trúng jackpot của anh V.S.

Về kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng, anh V.S tiết lộ, anh sẽ sử dụng số tiền đó để kinh doanh trong lĩnh vực vận tải để qua đó giúp đỡ cho các tài xế công nghệ.

Tại buổi lễ trao giải, anh V.S cũng đã dành 1,5 tỉ đồng để làm từ thiện cho nhiều quỹ thiện nguyện: Chương trình Cặp lá yêu Thương, Chương trình Trái tim cho em, Chương trình Nâng bước em tới trường của Quỹ Hy Vọng...

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tai-xe-cong-nghe-trung-jackpot-hon-57-ti-muon-lam-ong-chu-dau...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tai-xe-cong-nghe-trung-jackpot-hon-57-ti-muon-lam-ong-chu-dau-tu-van-tai-1049067.html