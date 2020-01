Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế tới Trung Đông

Tình hình Iran-Iraq rất căng thẳng sau vụ ám sát tướng Soleimani, Việt Nam, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1-2020 có đưa vấn đề này ra đề xuất trao đổi tại Hội đồng Bảo an không? Trả lời về câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng: "Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1-2020, Việt Nam sẽ chủ trì các hoạt động trong chương trình của Hội đồng Bảo an đã được các nước thành viên thông qua và sẽ tham vấn các nước về các vấn đề phát sinh".