Tai nạn thảm khốc 5 người chết ở Tây Ninh: Tài xế khai nguyên nhân gây hoạ

Thứ Bảy, ngày 15/06/2019 10:07 AM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, tài xế xe container khai lý do khiến phương tiện mất lái lao sang làn đường ngược lại tông ô tô bốn chỗ khiến 5 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp khiến 5 người trong ô tô bốn chỗ tử vong

Ngày 15/6, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người trong xe ô tô 4 chỗ tử vong.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn sáng 14/6 trên Quốc lộ 22 (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) được xác định là do tài xế Trung điều khiển xe container lấn làn.

“Test nhanh ma túy, nồng độ cồn với tài xế Trung thì cho kết quả âm tính với ma túy và không có cồn trong máu. Hiện chúng tôi đang thử ma túy bằng nước tiểu với tài xế này”, một lãnh đạo công an Tây Ninh thông tin.

Về thông tin xe nổ lốp trước khi gây tai nạn, cơ quan chức năng đang giám định để làm rõ.

Thời điểm gây tai nạn, xe container chạy với tốc độ 39km/h. Trước đó 10 và 20 giây, xe có tốc độ là 45 và 44km/h. Quy định trên đoạn đường này, xe container được phép chạy 60km/h.

Làm việc với công an, tài xế xe đầu kéo container khai do buồn ngủ nên lạc tay lái và khiến xe lao sang làn đường ngược chiều.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, khoảng 6h15 ngày 14/6, xe container kéo theo thùng hàng do tài xế Trần Đình Trung điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Khi đến cổng chào Tây Ninh (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) thì lao sang làn đường ngược lại tông vào ô tô 4 chỗ do Nguyễn Văn Diệp điều khiển. Cú tông mạnh khiến ô tô biến dạng, ông Diệp cùng 4 người trên xe tử vong.