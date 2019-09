Lời khai bất ngờ của hotgirl tung tin 3 ca "vi khuẩn ăn thịt người"

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 13:00 PM (GMT+7)

Huyền khai nhận do nghe mọi người kể ở Quảng Bình có 3 ca nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" nên đăng Facebook để cảnh báo và gửi lời xin lỗi về thông tin sai sự thật này.

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 18-9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh này đã nhanh vào cuộc xác minh và truy xét nóng đối tượng Hoàng Thanh Huyền (SN 1996, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới), chủ tài khoản Facebook "Hoàng Thanh Huyền" – nơi đã phát tán thông tin thất thiệt gây xôn xao dư luận.

Hoàng Thanh Huyền tại cơ quan công an

Khoảng 3 ngày trở lại đây, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hoang mang lo lắng vì cư dân mạng loan truyền thông tin, với nội dung: "Ở Bệnh viện Cuba vừa có 3 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người". Sau khi thông tin này xuất hiện đã có hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận, lan truyền một cách nhanh chóng, tạo dư luận bất an trong xã hội.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc phối hợp với Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Hiện tại, tỉnh này chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc chứng bệnh nhiễm khuẩn Whitmore, còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Quá trình xác minh cho thấy người tung tin đồn trên Facebook là chủ tài khoản Hoàng Thanh Huyền. Tại cơ quan công an, Huyền đã thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tải. Huyền nói rằng do nghe mọi người kể nên đăng lên Facebook của mình để cảnh báo.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, Hoàng Thanh Huyền nhận ra thông tin đó chưa đúng, thông tin chưa kiểm chứng nên đã nhận ra được lỗi của mình. Huyền cũng đã gửi lời xin lỗi vì đã làm nhiều người hoang mang với thông tin đã đăng lên.

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình đang củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.