Sự thật hình ảnh bé gái quỳ giữa trưa nắng trước quán phở

Chủ Nhật, ngày 03/07/2022 07:43 AM (GMT+7) Chia sẻ

Lãnh đạo Công an xã Thái Học (Bình Giang, Hải Dương) lên tiếng trước thông tin bé gái quỳ trước quán phở giữa trưa nắng.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh bé gái quỳ trước cửa hàng phở ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Đây là quán phở bò T.S. bắt bạn này quỳ ở đường rất nắng nóng. Không biết phạm lỗi gì mà quỳ, bạn này là người của phở bò Nam Định T.S. Mong các bạn chia sẻ để chủ quán thay đổi hình phạt”.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi thông tin kèm hình ảnh được đăng tải, dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Một số người bình luận thể hiện thái độ không đồng tình với hành động bắt bé gái quỳ giữa trưa nắng, số khác lại cho rằng mong cơ quan công an vào cuộc làm rõ thông tin trên.

Liên quan thông tin trên, tối 2/7, lãnh đạo Công an xã Thái Học cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn xã. Tuy nhiên, bé gái không phải nhân viên của quán như trên mạng xã hội chia sẻ.

Theo Công an xã Thái Học, bé gái là con của chủ quán phở. Do bé gái không nghe lời bố, người cha phạt con gái bằng việc quỳ trước cửa nhà. Việc dạy dỗ, phạt con cái bằng hành động bắt quỳ là không phù hợp, công an đã làm việc với bố mẹ bé gái để nhắc nhở, răn đe, yêu cầu không tái phạm.

Nguồn: http://danviet.vn/su-that-hinh-anh-be-gai-quy-giua-trua-nang-truoc-quan-pho-5020223774426437.htmNguồn: http://danviet.vn/su-that-hinh-anh-be-gai-quy-giua-trua-nang-truoc-quan-pho-5020223774426437.htm