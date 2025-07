Sáng 5/7, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chủ tiệm game đánh tới tấp 2 thiếu niên trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Chủ tiệm game (áo đỏ) đánh đập 2 thiếu niên được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Hiệp, ngày 4/7, qua công tác nắm tình hình trên các trang mạng xã hội, Công an phường Tân Thới Hiệp phát hiện clip ghi lại cảnh chủ tiệm game dùng nhiều vật dụng đánh vào 2 khách hàng là học sinh cấp 2.

Khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường xác minh và đã xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 23/3, tại quán game nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Sau đó, Công an phường phối hợp Tổ địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM tiến hành rà soát, xác minh và xác định 2 người bị đánh là H.T.L. (SN 2011), V.M.H. (SN 2012, cùng ngụ tại địa phương). Công an phường liên hệ gia đình của L. và H. để mời làm việc nhưng cả 2 đi chơi chưa về.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định chủ tiệm game là ông N.V.H. (SN 1995, ngụ TPHCM) và người này không có mặt tại địa phương.

Theo ông Hiệp, nguyên nhân của sự việc là do 2 thiếu niên ở trong phòng game không đăng nhập tài khoản của mình mà lấy tài khoản của người khác để sử dụng nên nhân viên đã nhắn tin báo cho chủ tiệm game. Khi ông H. về gặp 2 thiếu niên thì xảy ra sự việc như trong đoạn clip.

Tiệm game xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Thuận.

“Ngay trong tối 4/7, tôi đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc xác minh ngay, mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ, đồng thời đưa 2 thiếu niên đi kiểm tra sức khỏe. Hành vi đánh người như vậy là côn đồ và không thể chấp nhận được”, ông Hiệp cho hay.

Bên cạnh đó, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra các điều kiện hoạt động theo quy định đối với tiệm game và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.