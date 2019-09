Đúng, sai chuyện lắp camera nhà cán bộ ở Sóc Trăng

Bí thư không lắp camera tại nhà riêng Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết việc lắp camera nhằm bảo vệ các lãnh đạo trong BTV Tỉnh ủy về an ninh, trật tự. “BTV Tỉnh ủy Sóc Trăng có 16 người, tuy nhiên tỉnh chỉ tiến hành lắp camera an ninh cho 15 người vì đồng chí bí thư Tỉnh ủy không đồng ý lắp. Dự kiến tổng kinh phí lắp đặt khoảng 982 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng. Việc này đã được triển khai mấy tháng qua, theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ các đồng chí lãnh đạo. Nhà tôi cũng được lắp đặt camera an ninh” - ông Sum thông tin thêm. Quyết định của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của 16 cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: CHÂU ANH Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị này đã nhiều lần đề xuất lắp camera an ninh tại nhà riêng của những cán bộ kể trên vì đây là mục tiêu bảo vệ của cơ quan công an và… để phòng, chống khủng bố. Trước đó, ngày 23-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum đã ký Quyết định số 1542 cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của 16 cán bộ BTV Tỉnh ủy tỉnh này. Cụ thể, quyết định trên giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện và được bảo mật với dự toán kinh phí gần 982 triệu đồng.