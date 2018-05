SỐC: Sau giải 300 tỉ, thêm một jackpot 1 “nổ tung”

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 19:52 PM (GMT+7)

Chỉ chưa đầy nửa tháng, jackpot 1 có xác suất trúng cực thấp đã tìm ra tới 2 chủ nhân.

Kết quả kỳ quay 125 của sản phẩm Power 6/55 đã tìm ra thêm một người trúng jackpot 1, trong khi jackpot 2 chưa có chủ

Vụ một người ở Hà Nội trúng jackpot 1 trị giá hơn 300 tỉ đồng tại kỳ quay 119 của sản phẩm xổ số tự chọn số Power 6/55 (mở thưởng tối 5/5) chưa kịp “nguội”, thì tại kỳ quay 125 (mở thưởng tối 19/5), Vietlott lại vừa thông báo tìm ra một tấm vé trúng jackpot 1. Như vậy, hai jackpot 1 này “nổ” chỉ cách nhau 6 kỳ quay và diễn ra trong vòng chưa đầy nửa tháng.

Cụ thể, vé trúng jackpot 1 mới nhất là tấm vé có chứa bộ số 33 - 35 - 45 - 52 - 53 - 55. So với jackpot 1 “nổ” lần đầu tiên tại kỳ quay 119 có trị giá hơn 300 tỉ đồng, jackpot 1 mới nhất tại kỳ quay 125 có giá trị nhỏ hơn nhiều lần - hơn 42 tỉ đồng. Lý do là thời gian cộng dồn của jackpot 1 mới nhất chỉ mới diễn ra trong 6 kỳ quay, ít hơn rất nhiều so với 119 kỳ quay của jackpot 1 kia.

Trao đổi với PV, đại diện Vietlott cũng tỏ ra bất ngờ trước việc liên tục có người trúng jackpot 1, bởi xác suất trúng của giải này là cực kỳ thấp - chỉ 1/29 triệu. Song đại diện Vietlott cho rằng: “Xổ số là hên xui may rủi nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, và thực tế cho thấy jackpot 1 dù khó nhưng vẫn có thể “nổ” tại bất kỳ kỳ quay nào”.

“Chúng tôi đang kiểm tra trên hệ thống để lấy thông tin của tấm vé trúng giải. Dự kiến sẽ có thông tin về nơi phát hành và một số thông tin khác về tấm vé vào sáng mai (ngày 20/5 - PV)”, đại diện Vietlott cho hay.

Trước đó, chương trình xổ số do Vietlott tổ chức đã gây “sốc” khi lần đầu tiên tìm ra người trúng jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55. Giá trị giải thưởng mà người này nhận được lên tới con số gần 304 tỉ đồng trước thuế. Hiện, chủ nhân tấm vé đã được xác định là một người ở Hà Nội và dự kiến sẽ nhận giải trong tuần tới.