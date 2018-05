Hé lộ về người trúng giải Vietlott hơn 300 tỷ ở Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 06/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

'Người khách mua 5 cặp số trị giá 50.000 đồng và in chung vào một vé. Các số cũng là do máy tự chọn chứ không phải do khách chọn', chủ đại lý bán vé trúng Jackpot hơn 300 tỷ đồng chia sẻ.

Đại lý Vietlott, nơi bán vé số Vietlott trúng giải hơn 300 tỷ

Sáng 6/5, trao đổi với PV, ông Trần Mạnh Cường, chủ đại lý Vietlott trên đường Vũ Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, gia đình ông rất ngờ khi vé xổ số trúng giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay trị giá hơn 300 tỉ đồng được bán ra từ đây. "Cả đêm qua vợ chồng tôi không ngủ được vì nhiều cảm xúc quá", ông Cường nói.

Theo ông Cường, cho đến trưa nay vẫn chưa có bất cứ ai đến thông báo về việc trúng thưởng và vé số trúng giải độc đắc được bán vào chiều tối thứ 6 (4/5), do chính tay ông ấn số ở máy cho khách hàng.

"Hôm đó, người khách nam vào hỏi mua vé số nhưng vợ tôi không biết bán và nhân viên cũng về nghỉ rồi nên tôi ấn số cho khách. Người khách này có thể là vãng lai nhưng mua 5 cặp số trị giá 50.000 đồng và in chung vào một vé. Các số cũng là do máy tự chọn chứ không phải do khách chọn", ông Cường thông tin.

Vị chủ đại lý chia sẻ thêm, khi người em gọi điện thông báo về việc dãy số trúng giải hơn 300 tỉ được bán ở nhà mình, vợ chồng ông đều không tin và lúc đó, nhà còn hơn chục vé số chưa bán, hai người cùng bỏ ra so nhưng không trúng.

Vợ ông còn điện cho rất nhiều khách quen để thông báo về việc vé số trúng giải bán ra ở đây. Có một khách hàng mua mấy chục cặp số, khi vợ ông gọi thông báo đã khấp khởi mừng, vội vàng mang ra so nhưng đều không trúng.

"Chúng tôi mừng và mong được biết sớm danh tính của khách hàng nhưng thú thực cũng buồn vì cửa hàng sẽ mất đi một khách hàng mua vé số", bà Yến (vợ ông Cường) nói và lý giải, nhiều khách hàng có tâm lý sau khi trúng giải lớn thường dừng mua hoặc mua ở đại lý khác.

Theo chủ đại lý, sau khi biết tin cửa hàng bán ra vé trúng hơn 300 tỉ lượng khách đến mua vé có phần đông hơn và nhiều người cũng đến hỏi thăm, chia sẻ.

Cách đây 1 tuần, có 1 khách hàng trúng giải 82 triệu đồng của Vietlott khi mua vé ở đây.

Trong tối 5/5, đại diện Vietlott cũng đã đến và thay một số các trang thiết bị cho cửa hàng. Đồng thời, sáng nay cửa hàng cũng đã căng biển chúc mừng khách hàng trúng hơn 300 tỉ đồng.

Kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5 đã xác định được chủ nhân của giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Chiếc vé trúng giải lần này có dãy số 16-32-33-37-40-48.

Ngoài giải độc đắc, kỳ quay lần này còn xác định 6 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng mỗi giải, 878 giải nhì và 18.115 giải ba.

Theo Vietlott, khách hàng trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày và phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương hơn 30 tỷ đồng.