Số tiền bị tham ô tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng lên đến trên 136 tỷ đồng

Theo Thiếu tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng, ngoài số tiền bòn rút từ tài khoản của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (thuộc Đại học Đà Nẵng) với chiêu thức đưa séc ngân hàng để cựu hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh ký khống, Lâm Thị Hồng Tâm còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh viên nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của trường, hoặc đề nghị sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của Tâm để chiếm dụng… Thống kê mới nhất cho thấy, số tiền bị tham ô, thất thoát, chiếm đoạt tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng được phát hiện đến nay đã lên đến trên 136 tỷ đồng, chủ yếu xảy ra trong giai đoạn ông Đoàn Quang Vinh làm Hiệu trưởng.

2 chiếc ô tô Mercedes và Peugeot của Phạm Thị Huỳnh Như bị kê biên.

Việc bị tham ô số tiền lớn trong một thời gian dài khiến ngân quỹ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trống rỗng. Nhiều cán bộ, giảng viên bị nợ lương. Nhiều sinh viên ra trường gần 1 năm vẫn chưa nhận được học bổng. Ngay sau khi Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra, Đại học Đà Nẵng đã hỗ trợ trường Đại học Bách khoa giải quyết trả lương dứt điểm cho cán bộ, viên chức bị nợ lương; giải quyết xong toàn bộ học bổng cho sinh viên cùng các chế độ liên quan khác cho cán bộ viên chức và sinh viên kịp thời. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân liên quan đến vụ việc.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết, song song với quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can liên quan vụ tham ô nói trên, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung xác minh, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán. Đến nay, Cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trị giá trên 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ lên đến khoảng 100 tỷ đồng.

Nhiều bất động sản có giá trị lớn cũng được kê biên, phong tỏa.

Đối với các vụ án kinh tế, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt luôn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Trong vụ án này, với sự vào cuộc khẩn trương, thực hiện các bước đi quyết liệt, đồng bộ, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã phong tỏa được số tài sản có giá trị lớn, không để đối tượng phạm tội kịp tẩu tán. Qua đó, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần khắc phục hậu vụ án “Tham ô tài sản” và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng trao số tiền "thưởng nóng" của Chủ tịch UBND thành phố cho Phòng Cảnh sát Kinh tế.

Với thành tích làm rõ vụ án tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên và điều tra, xử lý hành vi đưa nhận hối lộ tại 3 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố, ngày 27/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương, “thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng.

