Sở Du lịch TP.HCM nói gì về việc “truy tìm" 67 người nhập cảnh vào Việt Nam?

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 00:30 AM (GMT+7)

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, đang nắm thông tin các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, từ đó “truy tìm” 67 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Tất cả các hành khách tại sân bay đều được kiểm tra thân nhiệt

Thông tin trên được bà Võ Thị Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngày 7/2.

Bà Thúy cho biết, do số lượng các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố rất nhiều, nên Sở đang phối hợp với các đơn vị để nắm thông tin các cơ sở lưu trú trước, rồi từ đó phối hợp nắm xem các hành khách này có đang lưu trú ở đó hay không.

Trong buổi sáng 7/2, bà Thúy đã chủ trì cuộc họp các bên để rà soát các hành khách trên đang cư trú ở đâu, cơ sở nào. Sở cũng đã phối hợp với Công an xuất nhập cảnh để nắm thông tin về những hành khách này.

Trước đó, vào ngày 4/2 hãng Asiana Airlines có chuyến bay từ Seoul (Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất. Công an cửa khẩu đồng ý nhập cảnh cho 67 hành khách, còn 3 hành khách bị từ chối. Những hành khách này trước đó đã có lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc.

Đến chiều 6/2, Bộ Y tế đã có công văn khẩn, đề nghị UBND TP.HCM rà soát tất cả người nhập cảnh đến hoặc đi qua Trung Quốc trên chuyến bay trên, để thực hiện các biện pháp cách ly trong vòng 14 ngày.

Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị công an, y tế, văn hoá, thể thao và du lịch các cấp, ngành trên địa bàn thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, trong đó bao gồm thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú với hành khách trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines được công an cửa khẩu cho phép nhập cảnh vào Việt Nam, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. Đồng thời, lập danh sách điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và những người khác.

Trả lời Báo Giao thông ngày 7/2, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho hay đang khẩn cấp triển khai trên 24 quận huyện để điều tra, rà soát thực hiện giám sát đối với 67 hành khách này. Sau khi xác định được, các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các biện pháp y tế trong việc phòng chống dịch bệnh virus Corona đối với những hành khách trên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, cho biết 67 hành khách này sau khi được phía Công an cửa khẩu, Hải Quan làm thủ tục thông quan, ngành Y tế đã thực hiện đúng các quy trình kiểm tra y tế chặt chẽ, không phát hiện trường hợp nào có những biểu hiện như: ho, sốt, khó thở… để tiến hành cách ly. Các đơn vị đã lấy tờ khai về thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc khi cần thiết.

Lập khu cách ly người nhập cảnh từng đến Trung Quốc

Chiều 7/2, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly phòng chống dịch virus Corona đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, TP của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TP. Theo đó, Khu cách ly tập trung đặt tại Bệnh viện dã chiến ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Ngoài ra, UBND các quận huyện cũng sẽ thành lập khu cách ly tập trung tại địa bàn quản lý của mình.

UBND TP giao Sở Y tế phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế) triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc nhanh nhất người bị cách ly; tập huấn cho các cơ sở y tế áp dụng các biện pháp điều trị mới bệnh nCoV theo phác đồ của Bộ Y tế; điều phối thuốc, trang thiết bị bảo đảm không bị thiếu tại các cơ sở điều trị cũng như không để xảy ra tử vong.

