Dịch virus Corona 7/2: TP.HCM tìm khẩn cấp 67 người vừa nhập cảnh từng lưu trú tại TQ

Dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019, sau đó lan đến 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch do virus Corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tại Việt Nam đã ghi nhận 12 trường hợp nhiễm virus Corona, 77 trường hợp nghi nhiễm virus Corona, điều trị khỏi 3 trường hợp, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.