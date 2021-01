Báo động người vi phạm giao thông tấn công CSGT

Thứ Năm, ngày 14/01/2021 08:40 AM (GMT+7)

Nếu CSGT có kĩ năng chưa tốt, giải thích không rõ ràng, thái độ chưa đúng mực dễ dẫn đến người vi phạm giao thông chống đối lại...

CSGT khống chế tài xế Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ Đồng Tháp) khi người này lái xe tải đâm vào xe của CSGT Đồng Nai và bỏ chạy trên QL1A sáng 20/11/2020

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), năm qua, toàn quốc xảy ra 24 vụ chống người thi hành công vụ, làm 11 cán bộ, chiến sỹ CSGT bị thương. Đáng lo ngại, một số người vi phạm giao thông ngay khi CSGT ra tín hiệu dừng xe đã lao vào tấn công người thực thi công vụ...

Manh động, liều lĩnh

Chiều 1/12/2020, Tổ công tác Đội CSGT Tân Túc gồm Đại úy Hồ Trọng Nghĩa và Thượng úy Huỳnh Phúc Đạt làm nhiệm vụ trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM) phát hiện Trần Hoàng An (SN 1994, quê Bạc Liêu) điều khiển xe máy không đội MBH, chạy ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng xe.

An đã to tiếng rồi dùng tay đánh vào mặt Đại úy Nghĩa. Trần Văn Út (SN 1989, chú ruột An) hô hoán, lao vào ôm Thượng úy Đạt để An dùng MBH đánh 2 cán bộ CSGT. Biết tin, mẹ và em gái An cùng Trần Văn Quy (SN 1997) chạy ra, xông vào giằng co với 2 CSGT rồi nổ máy xe định tẩu thoát. Thấy vậy, Thượng úy Đạt đã đứng chặn đầu xe thì bị Quy tăng ga tông ngã…

Khoảng 19h50 ngày 18/12/2020, Tổ công tác Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tuần tra trên đường Lý Thái Tổ, phường Tân An phát hiện Nguyễn Quang Sĩ (40 tuổi) điều khiển xe máy chở Đoàn Ngọc Cẩn (33 tuổi, cùng trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) và một người nữa không đội MBH.

Khi Tổ công tác dừng xe, Sĩ liên tiếp chửi bới, dùng dép đánh vào đầu 1 CSGT và cắn vào tay của 1 CSGT khác gây thương tích, còn Cẩn kích động, chửi bới.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16/11/2020, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước, Phòng CSGT Công an TP HCM làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh phát hiện Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, quê Trà Vinh) chạy xe máy quá tốc độ, nên Trung tá Phạm Tân Nhân ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Nhưng bất ngờ Vĩ tăng tốc, tông thẳng vào khiến Trung tá Nhân văng xa, bị gãy tay, chân và đa chấn thương.

“Tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung, mà đặc biệt là CSGT ngày càng manh động hơn. Trước đây, người vi phạm thường xin xỏ để được bỏ qua vi phạm, rồi ngăn cản việc thi hành công vụ sau đó mới đến chống đối, nhưng hiện nay người vi phạm tấn công thẳng lực lượng CSGT”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) lo ngại.

Theo Thiếu tướng Đức, từ đầu năm đến nay, toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tấn công CSGT thi hành công vụ, làm 11 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Trong đó, lực lượng CSGT đã phối hợp bắt giữ 24 đối tượng, xử lý theo qui định.

Yêu cầu cao hơn cho lực lượng CSGT

Nhóm người nhà đã tấn công tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM để giải vây cho Trần Hoàng An khi người này bị dừng xe xử lý vì đi xe máy ngược chiều, không đội MBH

Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh, để hạn chế việc người vi phạm trây ì, tấn công CSGT, ngoài tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông, yêu cầu đặt ra là cán bộ, chiến sỹ CSGT phải có nghiệp vụ giỏi, tư thế, tác phong đúng mực, kỹ năng xử lý tình huống đúng pháp luật, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân. Việc dừng phương tiện, kiểm tra, xử lý phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

“Hiện, Cục CSGT đang sử dụng kết nối CNTT như camera giám sát để ghi lại quá trình làm nhiệm vụ của CSGT, vừa để kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, chiến sỹ, vừa ghi lại hình ảnh chống đối của người vi phạm để xử nghiêm theo quy định”, Thiếu tướng Đức cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Phó đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phân tích, người vi phạm giao thông luôn coi việc bị xử phạt là sự mất mát, bức xúc mà không nghĩ rằng lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ và những người xung quanh.

“Nếu CSGT không giữ xe của người say rượu, sử dụng ma tuý, không xử phạt vi phạm quá tốc độ... thì nguy cơ TNGT sẽ cao thế nào? Do đó, cần tăng cường tuyên truyền, kết hợp với TTKS, xử lý vi phạm để nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật cho người dân.

Đồng thời, trong quá trình làm nhiệm vụ, tiếp xúc với người vi phạm, lực lượng CSGT cũng cần có sự thân thiện nhưng phải kiên quyết và dứt khoát, để người vi phạm biết việc CSGT dừng xe, kiểm tra vi phạm là phải chấp hành, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Sự thân thiện, văn minh tạo ấn tượng ban đầu về cách làm việc của người thực thi công vụ, góp phần giảm đi những bức xúc của người vi phạm”, Thiếu tá Đức đề xuất.

Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền cũng cần sự chuyên nghiệp hơn nữa từ lực lượng thi hành công vụ.

“Ngay cả về mặt pháp luật, có những điểm chưa rõ ràng. Văn bản mới ra thì cần phải tuyên truyền cho người dân nắm được, nhận thức được lỗi vi phạm của mình để chấp hành. Nếu CSGT có kĩ năng chưa tốt, giải thích không rõ ràng, thái độ chưa đúng mực dễ dẫn đến chống đối”, luật sư Cường ví dụ.

Theo luật sư Cường, nếu CSGT nâng cao uy tín, hình ảnh, trách nhiệm của CSGT, không để xảy ra trường hợp nể nang xin - cho, xử lý mọi tình huống công bằng, nhân văn... thì sẽ hạn chế được số vụ chống người thi hành công vụ.

Thêm quyền cho lực lượng chức năng Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ tịch Hội Luật gia TP HCM), thực tế hiện nay, mức phạt đối với hành vi lăng mạ, xúc phạm người thực thi công vụ còn thấp, cần phải tăng nặng để răn đe. Chẳng hạn, ở nhiều nước, khi CSGT dừng xe, nếu người vi phạm không chấp hành, CSGT có thể dùng súng bắn đạn cao su. “Có ý kiến cho rằng CSGT làm sai hay gây bức xúc thì người vi phạm mới tấn công CSGT. Tuy nhiên, nếu CSGT sai, người vi phạm có quyền khiếu nại quyết định hành chính của CSGT, thậm chí khởi kiện ra toà, nhưng không có quyền chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Việc vi phạm giao thông chỉ là VPHC, người vi phạm đừng vì một phút thiếu suy nghĩ, bức xúc mà có hành vi dẫn đến việc xử lý hình sự”, luật sư Hậu khuyến cáo.

