Điều tra cán bộ quân sự chống đối, đánh CSGT

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 17:18 PM (GMT+7)

Người đàn ông đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện đã chống đối, đánh 1 chiến sĩ CSGT bị thương ở miệng.

Ngày 5-4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết công an huyện đang điều tra vụ việc 2 người đàn ông vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng không chấp hành việc đo nồng độ cồn, chống đối lực lượng CSGT giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Đ. chống đối lực lượng CSGT. (Ảnh N.D)

Trước đó, tối 3-4, một Tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk tiến hành tuần lưu đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực thị trấn Phước An. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Tổ tuần lưu phát hiện chiếc xe máy mang BKS: 47M1-786.73, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, lực lượng CSGT phát hiện cả 2 người nồng nặc mùi cồn nên yêu cầu đo nồng độ cồn người điều khiển xe máy. Tuy nhiên, người điều kiểm xe máy không chấp hành mà bỏ đi. Lúc này, người ngồi sau đòi lấy xe máy đi nhưng lực lượng CSGT không đồng ý.

Sau một hồi tranh cãi người đàn ông ngồi sau xe máy đã đấm vào miệng thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, và bẻ 1 ngón tay làm chiến sĩ này chảy máu ở miệng và sưng vù ngón tay. Trước tình hình trên, lực lượng công an đã khống chế, đưa người đàn ông này về trụ sở làm việc và đưa thượng úy Hùng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung CSGT khai nhận tên là ông Nguyễn Đình Đ. (đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk), còn người chạy xe máy là ông Lê Ngọc Th. (ngụ xã Hòa Động, huyện Krông Pắk). Lợi dụng lúc lộn xộn, chiếc xe máy đã được đưa đi khỏi hiện trường, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Huyện ủy Krông Pắk cho biết công an huyện đã báo cáo sơ bộ vụ việc. Theo báo cáo thì một cán bộ công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện có hành vi xô xát với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

"Cán bộ quân sự đi ra đường mà như vậy là không được, gây phản cảm với người dân. Tôi đã chỉ đạo công an làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định" - vị lãnh đạo Huyện ủy thông tin.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-can-bo-quan-su-chong-doi-danh-csgt-20210405150614016.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-can-bo-quan-su-chong-doi-danh-csgt-20210405150614016.htm