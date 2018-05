Sau nhận thưởng phá án vụ 5 “hiệp sĩ” bị đâm, Phòng Cảnh sát hình sự làm điều này

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Hai hiệp sĩ bị trộm đâm chết Sự kiện:

Sau khi nhận khen thưởng của UBND TP.HCM về thành tích nhanh chóng khám phá vụ án 5 “hiệp sĩ” bị đâm thương vong, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã chuyển phần khen thưởng đến các “hiệp sĩ”.

Đại diện Phòng PC45 đến thăm hỏi, động viên các “hiệp sĩ”

Chiều 17.5, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác của PC45 đã đến Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhân dân 115 thăm hỏi, động viên các “hiệp sĩ” bị thương khi truy bắt trộm, đang điều trị tại đây.

Tại 2 bệnh viện, thượng tá Nam đại diện cho PC45 cảm ơn lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu sống, chăm sóc sức khỏe cho 3 “hiệp sĩ”. Hiện anh Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm hiệp sĩ Tân Bình) đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, hai thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” là anh Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.

Chia sẻ với các “hiệp sĩ”, thượng tá Nam cho biết, sở dĩ hôm nay mới có thể đến thăm hỏi, động viên các “hiệp sĩ” là do PC45 phải làm các công việc cần thiết của vụ án như điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng cũng như thu hồi tang vật.

Trong buổi thăm hỏi, thượng tá Nam đã thông báo cho 3 “hiệp sĩ” về vụ án là đến nay PC45 đã bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp gây án và một đối tượng che giấu tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng và tạm xác định vụ án đã làm rõ sơ bộ các tình tiết, hoàn tất giai đoạn quan trọng ban đầu.

Thượng tá Nam cảm ơn các “hiệp sĩ” vì tinh thần nghĩa hiệp trong việc bảo vệ tài sản của người dân. Ông chúc các “hiệp sĩ” sớm bình phục sức khỏe để trở về cùng gia đình, cộng đồng.

Trong buổi thăm hỏi, thượng tá Nam đại diện cho PC45 đã trao khoản chi phí nhằm động viên các “hiệp sĩ”. Được biết, đây là khoản tiền khen thưởng của UBND TP.HCM cho riêng phòng Cảnh sát hình sự vì có thành tích nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ các đối tượng, cộng với nguồn kinh phí của Phòng.

3 đối tượng Hùng, Tài, Phú

Tại buổi họp báo thông tin về vụ án hôm 15.5, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ các đơn vị công an tham gia truy xét nhìn nhận sự việc này không chỉ là đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân mà còn gây phẫn uất trong nhân dân, lực lượng công an và người dân TP.

“Quan điểm của công an thành phố coi đây là trách nhiệm của mình, mong muốn phần nào làm dịu nỗi đau những người đã hy sinh. Mặc dù UBTP có khen thưởng nhưng phần thưởng sẽ giao lại để chăm sóc cho 5 nạn nhân”, thiếu tướng Minh chia sẻ.

Trước đó, tối 13.5, Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24, ngụ huyện Hóc Môn) đã bẻ khóa trộm xe máy SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì bị nhóm hiệp sĩ Tân Bình theo dõi và ngăn chặn. Tài đã dùng dao tự chế tấn công 5 “hiệp sĩ”, đâm hai “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác cũng bị đâm trọng thương.

Hiện trường Tài dùng hung khí đâm 2 “hiệp sĩ” tử vong, 3 “hiệp sĩ” bị thương

Sau khi gây án, Phú chở Tài bỏ trốn đến sáng 14.5 thì Phú bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện, tạm giữ. Tối 14.5, công an đã bắt giữ Tài khi đối tượng đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp. Đây chính là nơi ở của Ngô Văn Hùng (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) nên Công an cũng tạm giữ đối tượng. Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ xe Exciter, con dao là hung khí gây án…

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 nghi can Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Châu Phú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và giết người; Ngô Văn Hùng bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm.