Diễn biến mới nhất vụ 2 “hiệp sĩ” bắt trộm bị đâm tử vong

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 18:01 PM (GMT+7)

Hành động xả thân quên mình bảo vệ tài sản giúp người dân của 2 “hiệp sĩ” xứng đáng được công nhận liệt sĩ.

Hiện trường nơi 2 “hiệp sĩ” bị trộm đâm tử vong, 3 “hiệp sĩ” bị thương

Chiều 17.5, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết vừa ký văn bản gửi qua UBND TP.HCM để đơn vị này trình lên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất công nhận liệt sĩ đối với 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi, quê Đồng Nai) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định), tử vong khi tham gia bắt trộm ở quận 3, TP.HCM.

Theo quan điểm của ông Tấn, 2 trường hợp “hiệp sĩ” tử vong khi bắt trộm được đề xuất liệt sĩ là xứng đáng theo Nghị định 31 của Chính phủ.

“Hai hiệp sĩ đã chiến đấu dũng cảm, biết nguy hiểm những vẫn tham gia bắt trộm cướp để bảo đảm tính mạng cũng như tài sản cho người dân, cho thành phố bình yên. Vì vậy đề nghị công nhận liệt sĩ với hai hiệp sĩ là xứng đáng”, ông Tấn chia sẻ.

Trước đó, ông Nguyễn Duy Kiên, Cục Phó Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho hay với hai "hiệp sĩ" tử vong là anh Nguyễn Hoàng Nam và anh Nguyễn Văn Thôi nếu có đầy đủ các hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật thì có thể xem xét xác nhận liệt sĩ.

Với ba hiệp sĩ bị thương gồm anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, ở quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ở quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ở huyện Củ Chi) có thể được xem xét, giải quyết chế độ thương binh.

Theo ông Kiên, dù có một số quan điểm trái ngược nhau trong dư luận nhưng cá nhân ông ủng hộ các hành động nghĩa hiệp trên.

“Không phải ai cũng làm được và không bỗng dưng người dân gọi họ là “hiệp sĩ”. Họ đã có những hành động nghĩa hiệp, xả thân chống lại cái xấu. Các hành động này rất điển hình, có ý nghĩa tích cực, đảm bảo bình yên cho xã hội”, ông Kiên chia sẻ.

Liên quan đến vụ án, chiều 17.5, cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 nghi can Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và giết người.

Còn với đối tượng Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Hiện cơ quan công an đang xem xét để làm rõ vai trò và xử lý 1 số đối tượng khác có liên quan đến vụ án.

3 đối tượng Hùng, Tài, Phú

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Tài có 1 tiền án về tội “trộm cắp” và 1 tiền sự về hành vi đánh bạc, còn Phú có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", Hùng có 1 tiền án về tội "cướp giật tài sản".

Trước đó, tối 13.5, Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú đã bẻ khóa trộm xe máy SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì bị nhóm hiệp sĩ Tân Bình theo dõi và ngăn chặn. Tài đã dùng dao tự chế tấn công 5 “hiệp sĩ”, đâm hai “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác cũng bị đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Phú chở Tài bỏ trốn, đến sáng 14.5 thì Phú bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện, tạm giữ. Tối 14.5, Công an đã bắt giữ Tài khi đối tượng đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp. Đây chính là nơi ở của Ngô Văn Hùng nên Công an cũng tạm giữ đối tượng. Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ xe Exciter, con dao là hung khí gây án…