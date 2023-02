Sau khi bắt, trong đêm công an túc trực trước nhà bà Hàn Ni

Trong tối 24-2, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam bà Đặng thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015.

Công an túc trực trước nhà bà Hàn Ni ở quận 7 vào tối ngày 24-2. Ảnh: NT

Theo một nguồn tin, bà Hàn Ni bị tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Ghi nhận, trước nhà bà Hàn Ni ở Khu nhà ở Nam Phan, phường Tân Thuận Đông, quận 7 trong tối cùng ngày có nhiều công an mặc thường phục và sắc phục cùng các BVDP túc trực.

Đến rạng sáng, vẫn còn các trinh sát Phòng PC02 túc trực trước nhà bà Hàn Ni. Ảnh: NT

Đến gần 0 giờ sáng ngày 25-4, một số công an rời đi.

Trước nhà bà Hàn Ni chỉ còn một số trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự còn ở lại. Một người cho biết họ sẽ túc trực ở đây đến sáng ngày 25-2.

Một số người dân sống gần đó cho hay họ có theo dõi thông tin qua báo chí nhưng chưa thấy công an đưa bà Hàn Ni về ngôi nhà ở đây để thực hiện việc khám xét.

Ngày 19-4-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Công an TP.HCM cho biết trước đó bà Hằng đã gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi như Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM tố cáo bà Hàn Ni về việc "xúc phạm, vu khống".

Cũng liên quan vụ án bà Phương Hằng, trong tối 24-2, công an cũng đã bắt giữ tiến sĩ luật Đặng Anh Quân.

