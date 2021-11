Sau 5 ngày, hơn 445.000 trẻ tại TP.HCM đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tính đến hết ngày 31/10, có 445.398 trẻ từ 16-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, có 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm.

Chiều 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố, sau 5 ngày tính từ ngày đầu (27/10) triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến nay thành phố đã tiêm vắc xin cho 445.398 trẻ, bao gồm 200.018 trẻ từ 16-17 tuổi, 245.380 trẻ từ 12-15 tuổi. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức tại các điểm tiêm trường học và bệnh viện thuộc 22 quận, huyện, TP Thủ Đức.

Riêng trong ngày 31/10, thành phố triển khai 176 điểm tiêm, bao gồm 156 điểm trường học, 15 điểm cộng đồng và 5 bệnh viện. Số lượng tiêm trong ngày là 95.502 trẻ, bao gồm 14.222 trẻ từ 16-17 tuổi, 81.280 trẻ từ 12-15 tuổi. Ghi nhận 7 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em triển khai tại 22 quận, huyện, TP Thủ Đức

Theo HCDC, tại các điểm tiêm, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống COVID-19 theo quy định như: đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong một dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại 1 địa điểm; đảm bảo an toàn giãn cách đúng quy định, chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp.

Trong ngày 1/11, thành phố triển khai tiêm tại 171 điểm tiêm với 286 đội tiêm cho 86.981 trẻ.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đợt tiêm chủng này dự kiến sẽ kéo dài 5 ngày và thêm 2 ngày tiêm vét. Đến hạn của vaccine, thành phố tiếp tục tổ chức tiêm mũi 2 cũng trong vòng 5 ngày. Dự kiến có khoảng 780.000 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm trong đợt này.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Bộ Y tế đã phê duyệt 2 loại vắc xin tiêm cho trẻ từ 12 – 17 tuổi là vắc xin Pfizer và của Moderna.

