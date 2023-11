Sạt lở đèo Khánh Lê, đường kết nối Nha Trang và Đà Lạt bị chia cắt

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Trung Bộ, trong các ngày 16 đến 17/11, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Do đóp, từ ngày 16-17/11, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; mưa lớn tập trung trong hôm nay 16/11 sau đó mưa có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa từ nay đến hết ngày 17/11 các nơi phố biến từ 80-120mm, có nơi cao hơn 150mm. Cụ thể, ngày 16/11, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 60-80mm, có nơi cao hơn 100mm. Ngày 17/11, dự báo nhiều mây, có có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 20-40mm, phía bắc có nơi cao hon 60mm. Ngoài ra, từ ngày 16 - 17/11, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa dao động ở mức trên dưới báo động 2, trên sông Cái Nha Trang dao động ở mức trên dưới báo động 1. Cần đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, các tuyến đường đô thị, mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.