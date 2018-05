Sẵn sàng hỗ trợ TPHCM trấn áp tội phạm

Bắt nghi can thứ 3 trong vụ đâm chết 2 hiệp sĩ Chiều 16/5, nguồn tin từ công an TPHCM cho biết đã bắt Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), là nghi can thứ 3, trong vụ trộm xe SH đâm thương vong 5 hiệp sĩ đường phố vào tối 13/5. Hùng bị công an tạm giữ tối 14/5 về hành vi che giấu tội phạm khi công an vây bắt Tài “mụn” tại phòng trọ nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM. Trước đó, công an TPHCM đã bắt Nguyễn Tấn Tài ( còn gọi là Tài “mụn”)và Nguyễn Hoàng Châu Phú- hai nghi phạm chính thực hiện vụ trộm xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TPHCM vào tối 13/5.