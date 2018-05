'Hiệp sĩ' vẫn tay không bắt cướp

Liên quan hoạt động phòng chống tội phạm của “hiệp sĩ”, Thượng tá Hà Văn Thanh - Phó Trưởng phòng Phong trào Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tại tỉnh Bình Dương có đến 91 CLB Phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, đội “hiệp sĩ” do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng hoạt động mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất trang bị áo giáp cho các anh em để họ phòng thân, để đảm bảo tính mạng”, ông Thanh nói. Theo luật sư Lê Quang Vũ, Phó trưởng văn phòng luật sư Người nghèo, mô hình “hiệp sĩ đường phố” đã có một số hiệu quả được xã hội ghi nhận nên cũng cần duy trì, khuyến khích nhưng để mô hình “hiệp sĩ đường phố” hoạt động hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật thì cần có điều lệ tiêu chuẩn rõ ràng để tuyển chọn thành viên. Cần có các chuyên gia pháp lý, tâm lý, điều tra hỗ trợ và đào tạo các kỹ năng, kiến thức pháp luật để đánh giá được các tình huống cần giúp đỡ, tránh những trường hợp “hiệp sĩ” hành động vượt quá chức năng, nhiệm vụ dẫn đến vi phạm pháp luật.