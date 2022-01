Sân bay Nội Bài vẫn thông thoáng trong cao điểm Tết Nguyên đán

Thứ Bảy, ngày 29/01/2022 10:15 AM (GMT+7) Chia sẻ

Dù đang trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 song kể cả vào các khung giờ cao điểm, sản lượng khách qua Nội Bài đều thấp hơn rất xa so với các dịp cao điểm trước đây và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết sản lượng vận chuyển qua sân bay Nội Bài đang có chiều hướng tăng dần vào những ngày cận Tết nguyên đán, có những ngày sản lượng cất hạ cánh đạt khoảng 385 lượt chuyến/ngày (khoảng 120 chuyến bay quốc tế, 265 chuyến bay quốc nội) và sản lượng hành khách đạt khoảng 36 ngàn lượt khách/ngày (2 ngàn khách quốc tế và 34 ngàn khách quốc nội). Trung bình các tuần trước đó đạt khoảng 270 lượt chuyến và 26 ngàn lượt khách.

Sân bay Nội Bài những ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh: Phan Công

Theo số liệu thông kê, sản lượng dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022 tăng 15% so cùng kỳ Tết 2021, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với nhiều thời điểm trước đây. Đơn cử, ngay đợt cao điểm 30-4, 1-5-2021, sân bay đã phục vụ an toàn 540 lượt chuyến bay và 79 ngàn khách/ngày. Cao điểm Tết Nguyên đán 2020 khi chưa có dịch Covid-19, sân bay đã phục vụ 620 lượt chuyến bay và hơn 96 ngàn khách/ngày. Đối với giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kể cả vào các khung giờ cao điểm, sản lượng vận chuyển đều cách xa so với các dịp cao điểm trước đây và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay Nội Bài.

Đón trước sự tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách, sân bay Nội Bài đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ tổng thể và chi tiết theo từng giai đoạn. Đồng thời xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24-1 đến ngày 11-2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.

Không khí Tết tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Phan Công

Để đảm bảo an toàn khai thác, Cảng đã rà soát, tính toán năng lực đáp ứng của 2 nhà ga hành khách vào các giai đoạn cao điểm, khung giờ cao điểm; Phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để nắm bắt đầy đủ, chính xác kế hoạch bay, bố trí vị trí đỗ tàu bay, mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác sảnh E, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra máy bay, băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách.

Nội Bài duy trì công tác giao ban phối hợp hằng ngày đối với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay tại Cảng, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp thông tin và ra Quyết định tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC), đồng thời triển khai chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy 24/7 tại các cấp để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khai thác.

Làm thủ tục an ninh tại sân bay Nội Bài - Ảnh:Phan Công

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Cảng yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải mặt đất (xe buýt, taxi) phải đảm bảo đủ các phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển hành khách di chuyển giữa Trung tâm TP Hà Nội và Cảng trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt đối với các chuyến bay đêm muộn, sáng sớm; Cảng yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phi hàng không cam kết và xây dựng kế hoạch cụ thể phục vụ hành khách, gửi về Cảng để thực hiện giám sát. Tạo các luồng giao thông thông thoáng cho hành khách; quán triệt lực lượng lao động, nhất là khối lao động trực tiếp đảm bảo tư thế, tác phong, có thái độ ứng xử văn minh lịch sự đối với hành khách...

Không khí Tết tại nhà ga T1 (ga quốc nội) - Ảnh: Phan Công

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho hành khách, sân bay Nội Bài tiếp tục thực hiện tăng cường các biện pháp: Bố trí các máy đo thân nhiệt tại các cửa ra/vào nhà ga để kiểm soát thân nhiệt của khách trước khi vào nhà ga; bố trí máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp với khử khuẩn tay tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu và cửa ra máy bay; tăng cường khử khuẩn đối với các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại nhà ga, đặc biệt là hành lý ký gửi của hành khách đều được khử khuẩn bằng tia UV; dán ticke giãn cách tại luồng di chuyển khu vực quầy thủ tục check in, gate, điểm kiểm tra an ninh và tại ghế ngồi trong khu vực cách ly; bố trí địa điểm cách ly tạm thời cho hành khách nhiễm/ nghi nhiễm Covid-19 tại nhà ga.

Tất cả các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng tại Cảng đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá thông qua việc gia hạn chứng nhận AHA của tổ chức Hội đồng Cảng HKQT (ACI), thông qua việc công nhận Nội Bài là thành viên của Sáng kiến hành lang an toàn của Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon – Hàn Quốc.

Để đảm bảo thuận lợi trong khi thực hiện các chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán, hành khách cần chủ động đến sớm trước 2 tiếng đối với chuyến bay quốc nội, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế; khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác... Hành khách cần luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc trong suốt hành trình; tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không và nhân viên tại sân bay để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hàng không.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/san-bay-noi-bai-van-thong-thoang-trong-cao-diem-tet-nguyen-dan-202201...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/san-bay-noi-bai-van-thong-thoang-trong-cao-diem-tet-nguyen-dan-20220129003005725.htm