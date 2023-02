Rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện ở miền Bắc trong tháng 2/2023

Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc trong tháng 2/2023. Ảnh minh họa

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 2/2023, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN); riêng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 2, không khí lạnh vẫn hoạt động và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Tuy nhiên, được chia ra làm 2 thời kỳ:

Nửa đầu tháng 2/2023, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu và lệch ra phía Đông, do đó tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung vào thời điểm đêm và sáng.

Trong khoảng nửa cuối tháng 2/2023, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và có khả năng gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ngoài ra tại khu vực phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo vẫn tiếp tục hoạt động và gây mưa trái mùa. Do đó, trong tháng 2, tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 20-40mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Trước đó, trong tháng 1/2023 đã xuất hiện 5 đợt không khí lạnh vào ngày 2/1, 5/1, 15/1, 23/1 và đợt tăng cường ngày 26/1; gây ra 2 đợt rét đậm vào các ngày 16-19/1 và 27-31/1.

Trong đó đợt rét đậm ngày 16/1, nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi giảm xuống dưới 3 độ C như tại: Đồng Văn 2,6 độ C, Mẫu Sơn -0,1 độ C; nhiều khu vực tại đỉnh núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) xuất hiện băng giá.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ret-dam-ret-hai-van-xuat-hien-o-mien-bac-trong-thang-22023-1437101.n...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ret-dam-ret-hai-van-xuat-hien-o-mien-bac-trong-thang-22023-1437101.ngn