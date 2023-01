Miền Bắc sắp kết thúc nắng hanh, trời chuyển nồm ẩm, mưa phùn

Miền Bắc sắp chuyển sang mưa phùn, nồm ẩm. Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), những ngày qua, các tỉnh miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên trời quang mây, không mưa.

Ban đêm, ở Bắc Bộ giảm nhiệt do ảnh hưởng của không khí lạnh cộng thêm sự giảm nhiệt do phát xạ nhiệt vì thế nhiệt độ đêm và sáng sớm ở miền Bắc thấp; còn trong ngày do trời ít mây, nắng lên từ sớm, nền nhiệt ngày tăng nhanh tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn.

Ông Hưởng nhận định, tình trạng rét khô, nắng hanh ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn duy trì từ nay (31/1) đến hết ngày 1/2. Từ khoảng ngày 2/2, trời bắt đầu giảm nắng. Từ khoảng chiều tối đến đêm 2/2, khối không khí lạnh ẩm bắt đầu ảnh hưởng nên các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét về đêm và sáng.

“Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù là một trạng thái thời tiết theo mùa ở miền Bắc, thường xuất hiện vào giai đoạn mùa Xuân. Độ ẩm không khí tăng cao, ẩm ướt khó chịu gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Độ ẩm cao cũng là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Do đó, người dân cần lưu ý những vấn đề này”, ông Hưởng khuyến cáo.

Chuyên gia khí tượng nhận định thêm, theo quy luật khí hậu, tháng 2 không khí lạnh vẫn còn tác động mạnh đến nước ta. Dự báo nền nhiệt độ trung bình trên cả nước cũng như các tỉnh miền Bắc trong tháng 2/2023 có khả năng ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Tuy nhiên có thể phân ra làm 2 thời kỳ, nửa đầu tháng nền nhiệt có xu hướng cao hơn TBNN khoảng 0.5-1.0 độ C; nửa cuối tháng nền nhiệt độ ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0.5-1.0 độ.

Với những nhận định trên, ông Hưởng cho rằng, khả năng cao không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn vào thời kỳ nửa cuối tháng 2. Nửa đầu tháng 2, không khí lạnh ảnh hưởng lệch Đông nên thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện nhiều ngày sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào đêm và sáng sớm.

