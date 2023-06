Ra quyết định tạm giữ hình sự hơn 30 đối tượng trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Sáng 17-6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện lực lượng công an đã bắt giữ hơn 60 đối tượng, vận động đầu thú nhiều đối tượng liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin.

Lực lượng công an bắt giữ 1 đối tượng trong vụ tấn công trụ sở xã

Trong đó, bước đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự hơn 30 đối tượng. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra trên tinh thần quyết tâm cao độ phải truy bắt hết tất cả các đối tượng. Làm rõ toàn bộ nguyên nhân, động cơ, mục đích, diễn biến, tính chất, mức độ, hành vi của từng đối tượng. Từ đó làm căn cứ để khởi tố, chuyển truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác. Các tài liệu, vật chứng đã chứng minh rõ đây là một nhóm có tổ chức, bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, ngày 16-6, tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2023, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã thông tin nhanh đến các đại biểu dự Hội nghị về tình hình liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11-6.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cho biết khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11-6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ 2 nhóm đối tượng dùng súng tấn công, làm chết 9 người, bị thương 2 người. Trong đó có 4 cán bộ Công an xã, 2 cán bộ UBND xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ Công an xã bị thương.

Ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân; khẩn trương thực hiện chế độ, chính sách, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân hi sinh, bị thương và gia đình cán bộ, người dân bị nạn.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh lực lượng công an chân thành cảm ơn quần chúng nhân dân trên địa bàn đã rất đồng tình, ủng hộ, tích cực giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân bắt giữ các đối tượng. Nhân dân rất phẫn nộ, kịch liệt lên án hành động tàn ác, dã man của các đối tượng; có những nơi, quần chúng nhân dân đã nấu cơm, cung cấp nước uống với mong muốn lực lượng chức năng sớm bắt giữ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Dư luận quần chúng nhân dân cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và Chủ tịch xã Ea Tiêu, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc đã lập tức tới hiện trường và đã anh dũng hi sinh.

Các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng.

Các đối tượng khai nhận, mục đích tấn công trụ sở UBND xã nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và Công an xã để cướp vũ khí, nhằm gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức đề nghị các báo cáo viên tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng bản chất vụ việc; chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, phức tạp; đồng thời, nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, nhất là nêu cao cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

