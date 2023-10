Quảng Nam tiếp tục mưa lớn: Một người mất tích, nhiều tuyến đường ngập sâu

Theo Cổng thông điện tử tỉnh Quảng Nam, từ 3h ngày 14/10 đến 3h ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Lâm 223,4 mm, Đầu Mối Hồ Việt An 197,6 mm (Hiệp Đức); Cầu Vĩnh Điện 303,6 mm, Điện Hồng 297,8 mm (Điện Bàn); Cù Lao Chàm 153,8 mm, Hội An 153,2 mm (Hội An); Đại Hiệp 359,2 mm, Aí Nghĩa 327,4 mm (Đại Lộc)… Mô hình độ ẩm đất cho thấy các địa phương trong tỉnh đã đạt trạng thái gần bão hoà (trên 90%) và bão hoà.