Người dân Đà Nẵng lo phải sống chung với lũ nhiều ngày

Rạng sáng 14/10, Công an quận Liên Chiểu đã tiếp cận ngôi nhà có người mắc kẹt tại kiệt 161 đường Mẹ Suốt do nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đã sử dụng phao tròn, áo phao, dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển 12 người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn. Mực nước tại hiện trường lúc lực lượng chức năng tiếp cận sâu từ 0,8m đến 2,2m. Sau gần 1,5 tiếng ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa 2 người già, 9 trẻ em và 1 phụ nữ thoát khỏi nơi nguy hiểm.